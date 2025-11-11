Киното скърби! Отиде си икона на Холивуд. Сали Къркланд, номинирана за „Оскар“, най-известна с ролята си във филма от 1987 г. „Анна“, почина на 11 ноември, потвърди нейният представител Майкъл Грийн пред TMZ. Тя беше на 84 години.

Актрисата наскоро постъпи в хоспис в Палм Спрингс, Калифорния, след като се бори с деменция през последната година, каза Грийн пред TMZ на 9 ноември.

GoFundMe, където беше отворена кампания за събиране на средства за покриване на медицинските разходи на Къркланд, отбеляза, че тя е била лекувана и за фрактури на костите на врата, дясната китка и лявото бедро, както и за две отделни животозастрашаващи инфекции.

„Сали беше повече от приятел“, гласи съобщение, публикувано на страницата. "Тя беше майчина фигура, предлагаща насърчение, мъдрост и любов, когато беше най-необходима. За тези, които познават Сали лично, тя беше безграничен източник на щедрост, доброта и непоколебим дух.“

Къркланд - родена през 1941 г. в Ню Йорк, дъщеря на бившия моден редактор на списание Life със същото име, е учила в Актьорското студио при Лий Страсбърг. Тя е работила като модел, позирайки за сцената във „Фабриката“ на емблематичния художник Анди Уорхол през 60-те години на миналия век, преди да се съсредоточи върху актьорската си кариера.

Тя прави своя голям актьорски дебют във филма на Уорхол от 1964 г. „13-те най-красиви жени“, първият ѝ от над 200 екранни проекта. Сред другите ѝ участия са филмите „Жилото“, „Всемогъщият Брус“, „Том в Америка“, „JFK“ и „Ана“, който ѝ носи номинация за „Оскар“ за главната роля през 1988 г.

Въпреки че мечтата ѝ да спечели "Оскар" не се сбъдва, актрисата печели "Златен глобус" за ролята си в „Анна“.

