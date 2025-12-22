Отново смърт в Холивуд. Разследват самоубийство

Американският актьор Джеймс Финли Рансън III, известен с ролята си на Зиги Соботка в телевизионния сериал "The Wire", почина в САЩ на 46-годишна възраст, съобщи TMZ.

Според новинарската агенция, полицията в Лос Анджелис е отишла на посещение в дом в петък, 19 декември, и служителите са подали протокол за смъртта, без да открият признаци на насилствена смърт.

Според Службата на медицинските експерти на окръг Лос Анджелис, смъртта на Рансън е настъпила на 19 декември. Смята се, че актьорът се е самоубил.

Джеймс Рансън е най-известен с ролята си на Зиги Соботка в телевизионния сериал "The Wire" (2002-2008). Сред известните му филми са „Черният телефон“ и „Черен телефон 2“, „То: Глава втора“.

Sad news coming out today…

James Ransone has sadly passed away at the age of 46 by suicide. 🕯️ pic.twitter.com/On9gg5KKib — iHorror.com (@iHorrorNews) December 21, 2025

