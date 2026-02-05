В Абу Даби: САЩ, Украйна и Русия договориха размяна на 314 пленници

Делегации на Украйна, Русия и Съединените щати са постигнали договореност за размяна на 314 пленници между Киев и Москва по време на втория ден от мирните преговори в Абу Даби. Това съобщи специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф. По думите му разговорите ще продължат, като се очаква допълнителен напредък през следващите седмици.

„Този резултат беше постигнат след детайлни и продуктивни мирни преговори“, заяви Уиткоф, като подчерта, че въпреки че „предстои още много работа“, подобни стъпки показват, че „устойчивият дипломатически ангажимент води до реални резултати и напредък към прекратяване на войната в Украйна“.

Ако бъде осъществена, договорената размяна ще бъде първата между Украйна и Русия от почти пет месеца насам. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през този период Москва е блокирала процеса.

Последната размяна на военнопленници между двете страни е проведена на 2 октомври 2025 г., когато Украйна успя да върне 185 свои военнослужещи и 20 цивилни, държани в руски плен.

Към момента не е ясно дали договорената размяна включва 157 души от всяка страна или по 314 пленници от двете страни. Американският пратеник не уточни и дали сред освободените ще има цивилни, или размяната ще обхване само военнопленници.

От началото на пълномащабната руска инвазия Украйна е върнала у дома над 7000 свои граждани, съобщи Зеленски. По данни на украинското вътрешно министерство към началото на септември в руски плен са оставали над 2500 украински военнопленници.

Мирните преговори в Абу Даби продължиха и в последния си ден, след като първият кръг приключи на 4 февруари, съобщава frognews.bg.

Срещите в Обединените арабски емирства се проведоха ден след като Русия извърши най-мащабната си атака срещу Украйна от началото на зимата, възобновявайки ударите по енергийната инфраструктура на страната. Очакваше се дискусиите да се фокусират върху двата най-спорни въпроса – статута на Донбас и гаранциите за сигурност на Украйна след войната, но новата вълна от удари породи съмнения относно готовността на Кремъл за реални компромиси.





