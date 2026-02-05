Играчка-плачка! TikTok простотия изпрати 9-годишно момче в болница

9-годишно момче от щата Илинойс се възстановява, след като популярна сензорна играчка му причини изгаряния втора степен по лицето и ръцете. Инцидентът е станал в края на миналия месец, след като детето решило да сложи играчката NeeDoh в микровълновата фурна – част от опасна тенденция, разпространяваща се сред деца.

Калеб Чабола, ученик в четвърти клас, загрял играчката, за да я „омекоти“. Малко след като я извадил и започнал да я стиска, тя експлодирала и горещото гелообразно съдържание се разляло по лицето и ръцете му.

„Чух го да крещи и го видях как тича към банята, като повтаряше: „Пари, пари“,“ разказва майката на момчето Уитни Гръб пред Fox News Digital.

Дясната страна на лицето на детето била покрита с гъст гел, а кожата отдолу – силно зачервена. Опитите веществото да бъде отмито у дома се оказали твърде болезнени и майката веднага го откарала в спешното отделение. Оттам Калеб бил транспортиран с линейка до Loyola Burn Center, където останал под лекарско наблюдение за една нощ, предава "Fox news".

Медиците извършили т.нар. дебридман – процедура по почистване на изгарянията чрез премахване на увредена тъкан. Поради силния оток на окото е била повикана и очна консултация, за да се изключи увреждане на зрението.

Лекарите информирали майката, че това не е изолиран случай – наскоро са лекували още четири деца със сходни наранявания, причинени от нагряване на NeeDoh играчки. Общото между случаите е популярна тенденция в TikTok, при която деца експериментират с поставянето на подобни играчки в микровълнова фурна.

След две седмици възстановяване и ежедневни обработки на раните Калеб вече се е върнал на училище. По думите на майка му, по-голямата част от изгарянията са заздравели, но на някои места кожата все още се възстановява. Детето ще трябва да използва витамин Е лосион и слънцезащитен крем, за да предпази новата кожа.

„Най-важното за него е, че отново е с приятелите си. Това много му помогна психически,“ казва Гръб.

Тя използва случая, за да предупреди и други родители. „Няма как да контролираш всяка стъпка на детето си. Децата експериментират и не осъзнават колко опасно може да бъде нещо, което се нагрява за секунди.“

От Fox News Digital са се свързали с производителя на играчката и с Loyola Burn Center за официален коментар. Към момента на публикуване такъв не е предоставен.

Случаят е поредното напомняне, че „безобидните“ играчки и онлайн предизвикателства могат да имат тежки последици – особено когато любопитството срещне микровълнова фурна.

