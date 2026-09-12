Всичко за Играчка

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Дари играчка на болно хлапе

Дари играчка на болно хлапе

Благотворителна кампания "Дари играчка - дари усмивка на болно дете!" за даряване на играчки на педиатричните отделения на 14 болници в София, Пловдив...

01 юни | 18:55
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Деца се подпалиха с игра

Деца се подпалиха с игра

Бургас. Детска игра се превърна в страшна трагедия и едва не отне живота на две 13-годишни деца. Те се самоподпалили, докато се забавлявали в дома на...

09 октомври | 15:54
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