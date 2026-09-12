TikTok идиотщина изпрати 9-годишно момче в болница
И други деца пострадали, след като сложили NeeDoh в микровълновата - експлоадирала
Следете всички новини, анализи и коментари за Играчка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
И други деца пострадали, след като сложили NeeDoh в микровълновата - експлоадирала
Яхна джип Мерцедес за 100 бона
Да печелим избори, а не да решаваме вътрешнопратийни въпроси, зове лидерът на ПЕС
Под формата на малка Земя е и се нарича Рипли
Благотворителна кампания "Дари играчка - дари усмивка на болно дете!" за даряване на играчки на педиатричните отделения на 14 болници в София, Пловдив...
Куклите с техния създател
12-годишно момче бе застреляно от полицията в американския град Кливланд, заради пистолет играчка, предадоха световните агенции. Адвокат на семейство...
Вашингтон. Служители на реда в американския щат Калифорния са застреляли тийнейджър, защото са взели автомата-играчка, който той е държал в ръка, за „...
Бургас. Детска игра се превърна в страшна трагедия и едва не отне живота на две 13-годишни деца. Те се самоподпалили, докато се забавлявали в дома на...
Велико Търново. Детски играчки на 6500 години изработена от костите на коза, откри археологът Александър Чохаджиев в праисторическа могила край село...
ЦРУ вкарало големия брат в терористичен списък