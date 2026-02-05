Втори ден преговори в Абу Даби за край на войната в Украйна

Втори ден продължават преговорите между делегации на Съединените щати, Украйна и Русия в Абу Даби, насочени към търсене на условия за евентуален край на войната. Разговорите се водят на фона на дълбоки разногласия по ключови политически и военни въпроси.

Главният украински преговарящ Рустем Умеров заяви снощи в Х, че първият ден от срещите е бил „съществен и продуктивен“. По думите му страните са обсъждали конкретни теми, които остават решаващи за евентуален напредък.

Сред основните искания на руската страна е Украйна да се изтегли напълно от Донецка област. Друг ключов въпрос е бъдещето на Запорожката атомна електроцентрала, която в момента се намира на територия под руски контрол и остава един от най-чувствителните елементи в преговорния процес.

Украйна настоява конфликтът да бъде замразен по настоящите фронтови линии. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че преговорите трябва да доведат до реален мир, а не да създадат условия Русия да продължи военните действия. В интервю за френската телевизия Франс 2 той посочи, че броят на загиналите украински войници от началото на войната възлиза на 55 000 души.

Очаква се разговорите да продължат и днес, като засега няма индикации за пробив по най-спорните теми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com