Путин стъпи на спорните Курили, Япония избухна
Руският президент посети за първи път островите, за които претендират и Москва, и Токио, предизвиквайки остра реакция от японското правителство.
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Руският президент посети за първи път островите, за които претендират и Москва, и Токио, предизвиквайки остра реакция от японското правителство.
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