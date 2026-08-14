Путин стъпи на спорните Курили, Япония избухна

Руският президент Владимир Путин посети за първи път спорните Курилски острови, към които териториални претенции има и Япония. Визитата предизвика остра реакция от Токио.

Японският външен министър Тошимицо Мотеги извика руския посланик Николай Ноздрев, а министър-председателката Санае Такаичи определи посещението на Путин като „абсолютно неприемливо“.

В Япония островите са известни като „Северните територии“, а в Русия – като „Южните Курили“. Те са завзети от тогавашния Съветски съюз в последните дни на Втората световна война и оттогава са в центъра на териториален спор между двете държави.

Съветският съюз обявява война на Япония през август 1945 г., когато Токио вече е на път да капитулира. Спорът за островите впоследствие възпрепятства подписването на официален мирен договор между Русия и Япония.

Такаичи заяви, че островите са „както исторически, така и съгласно международното право“ част от Япония. Тя определи визитата на руския лидер като „несъвместима с последователната позиция на Япония“ по отношение на спорните територии.

Японската телевизия показа кадри от посещението на Путин на остров Еторофу, известен като Итуруп в Русия. Там руският президент посети училище и болница, срещна се с местни жители и опита хайвер в преработвателен завод.

Архипелагът включва островите Еторофу, Кунашири, Шикотан и групата острови Хабомай. Освен стратегическото си значение, районът осигурява достъп до богати риболовни зони и ценни минерални залежи.

Преди посещението на Курилите Путин беше на близкия руски остров Сахалин, където инспектира военноморски учения. Там той заяви, че четирите спорни острова са признати като руски в международни документи.

Русия отхвърли японските критики

Москва реагира остро на позицията на Токио и отхвърли японските критики като „неоснователни“.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи изявленията на японските власти като „политически неуместни, обидни и, разбира се, юридически неоснователни“.

Тя обвини Токио в „антируска политика, граничеща с враждебност“ и подчерта, че Курилските острови са били предадени на Русия след края на Втората световна война в съответствие със споразуменията със съюзническите сили и Устава на ООН.

„Суверенитетът и юрисдикцията на Русия върху тези острови са безспорни“, заяви Захарова.

Тя обвини японските лидери, че си позволяват да определят кои региони в собствената си страна може или не може да посещава руският президент.

Захарова също така отправи критики към Япония за подкрепата ѝ за Украйна и за санкциите срещу Москва, въведени след руското нашествие.

Спорът продължава десетилетия

Покойният японски премиер Шиндзо Абе беше постигнал договорености с Путин по въпроса за спорните територии. Те доведоха до възобновяване на посещенията на японски граждани до семейните гробове на островите и до започване на преговори за бъдещ мирен договор.

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. Япония наложи санкции на физически лица и организации, свързани с Москва, което допълнително влоши отношенията между двете държави.

Путин похвали усилията на Абе, но определи японските санкции като „необосновани“.

„Япония е определила Русия като основен източник на заплаха. Бих искал да подчертая, че ние не заплашваме Япония. Напротив, тя има териториални претенции към нашата страна“, заяви руският президент.

Това е първото посещение на Путин на спорните острови. Преди него Дмитрий Медведев посети Кунашири през 2010 г., когато беше президент на Русия.