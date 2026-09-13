Путин стъпи на спорните Курили, Япония избухна
Руският президент посети за първи път островите, за които претендират и Москва, и Токио, предизвиквайки остра реакция от японското правителство.
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Руският президент посети за първи път островите, за които претендират и Москва, и Токио, предизвиквайки остра реакция от японското правителство.
По време на пътуването си от 25 до 29 септември Харис ще посети и Южна Корея
Мъже в черни костюми и с черни вратовръзки и жени в черни рокли влязоха в Зоджо-джи, храм в центъра на Токио
Уникална победа за партията му
41-годишният Тецуя Ямагами, който беше задържан на мястото на нападението, е предаден днес на прокуратурата
Майка ми се забърка в една религиозна група и аз възмутих се от това, казва той
Заподозреният за убийството е жител на гр. Нага. Името му е Тецуя Ямагами.
Безпрецедентната за Япония атака шокира страната.
Той беше прострелян по време на реч в град Нара
Страната се моли за оцеляването му
Шиндзо Абе е в критично състояние
Шиндзо Абе подаде оставка по здравословни причини
Японският премиер Шиндзо Абе обмисля да отложи пътуването до Русия за тържествата
Безпилотен самолет със знак за радиация кацна на покрива на сградата, където е кабинетът на японския премиер Шиндзо Абе, предаде Ройтерс, като се позо...
Както се и очакваше, Шиндзо Абе е новият стар премиер на Япония, съобщават световните агенции. Абе, който е лидер на управляващата Либерално-демократ...
Партията на премиера Шиндзо Абе спечели най-много гласове
Токио. Японският премиер Шиндзо Абе обяви, че през следващия месец ще се проведат предсрочни парламентарни избори, съобщи CNN. Решението е свързано с...
Три коли от кортежа на японския премиер Шиндзо Абе се нанизаха една в друга на магистрала в бразилския град Сао Пауло в петък срещу събота. При инцид...
Токио. Хиляди хора протестираха в Токио в понеделник срещу промяна в политиката на премиера Шиндзо Абе, която цели да облечи конституционните ограниче...
Нелепа грешка постави премиера Шинзо Абе в пореден скандал свързан с правата на жените Токио. Малко недоглеждане вкара японския министър-председател...