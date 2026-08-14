Страшен Ел Ниньо ни изпича. Ето кога

Според нова прогноза на Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) има почти 70% вероятност развиващият се „Супер Ел Ниньо“ да се окаже най-силният регистриран досега, предава CNN.

Преди това американските метеоролози очакваха явлението да бъде сред най-мощните в исторически план. Промяната в прогнозата се дължи основно на изключително бързото му засилване, както и на почти единодушните компютърни модели, че пикът ще бъде достигнат в края на есента и началото на зимата.

Температурите в океана се изстрелват

Ел Ниньо е климатичен цикъл, при който температурите на океанската повърхност в централната и източната част на тропическия Тих океан се повишават значително над нормалните.

NOAA очаква температурните аномалии в ключовия район Niño да надхвърлят 2,5°C над средните стойности.

Това би означавало надминаване на досегашния рекорд, поставен от мощния Ел Ниньо през 1982–1983 г.

„Това е наистина забележително събитие“, коментира климатологът Даниел Суейн от Калифорнийския университет. По думите му явлението вече е в рекордни или близки до рекордните стойности и се очаква да се засили още повече.

Климатът влиза в непозната територия

Ефектите от Ел Ниньо са различни при всяко негово проявление, но този път учените се изправят пред нещо без прецедент – изключително силен Ел Ниньо на фона на вече рекордно затоплен климат.

Комбинацията може да засили горещите вълни и други екстремни явления.

NOAA обаче предупреждава, че рекордната сила на Ел Ниньо не означава автоматично, че всички негови типични последствия ще бъдат по-тежки навсякъде. Вероятността за характерните въздействия обаче се увеличава, особено през есента и зимата.

2027 г. може да счупи температурния рекорд

Ел Ниньо повишава глобалната средна температура, наслагвайки се върху дългосрочното затопляне, причинено от човешката дейност.

Според прогнозата 2027 г. почти сигурно ще постави нов рекорд за най-гореща година в историята, а не е изключено и 2026 г. да се окаже рекордна.