Тръмп преименува залив, връх и езеро. Следва океан?
Засега не е ясно дали е хвърлил око на Атлантическия или Тихия
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Засега не е ясно дали е хвърлил око на Атлантическия или Тихия
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„В края на тази година и през 2027 г. вероятно ще видим много високи глобални температури“, прогнозира проф. Адам Скайф
Нуку'алофа. Земен трус с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е бил отчетен в южната част на Тихия океан близо до кралство Тонга, предаде Gazeta.ru, като...
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