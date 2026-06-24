Следващите седмици ще покажат силата на Ел Ниньо

Светът може да е изправен пред един от най-мощните климатични феномени в съвременната история. В Тихия океан вече се формира Ел Ниньо, а част от учените предупреждават, че настоящото явление има потенциал да се превърне в най-силното за последните 140 години.

Според климатолози затоплянето на водите в екваториалната част на Тихия океан вече е започнало, а ефектите му постепенно ще се усещат в различни части на планетата през следващите месеци.

„Има реална възможност това да е най-силният Ел Ниньо за последните 140 години“, предупреждава климатологът Пол Раунди от Държавния университет на Ню Йорк.

Светът се готви за климатични крайности

По прогнози на Световната метеорологична организация характерните ефекти на Ел Ниньо ще започнат да се проявяват все по-осезаемо и вероятно ще продължат поне до зимните месеци.

Историята показва, че при силен Ел Ниньо едни региони страдат от тежки суши и унищожителни горещини, докато други се сблъскват с проливни валежи, наводнения и разрушителни бури.

Експертите предупреждават, че комбинацията между Ел Ниньо и глобалното затопляне може допълнително да усили екстремните климатични явления по света.

ООН предупреждава за повече пожари

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш вече предупреди, че климатичните условия, свързани с Ел Ниньо, могат да увеличат риска от мащабни горски пожари.

Според него светът навлиза в период, в който екстремните горещини, продължителните суши и недостигът на вода могат да се превърнат в сериозно изпитание за милиони хора.

Какво всъщност е Ел Ниньо?

Ел Ниньо представлява естествен климатичен феномен, който се появява средно на всеки две до седем години.

Причината е отслабването на пасатните ветрове над Тихия океан, което позволява на необичайно топли водни маси да се натрупат край бреговете на Южна Америка.

Макар зоната на затопляне да изглежда сравнително ограничена, нейното влияние се разпространява върху атмосферната циркулация в почти целия свят. Именно затова едно явление в Тихия океан може да доведе до суша в Австралия, наводнения в Южна Америка или необичайни температури в Европа.

Заплаха за океаните и коралите

Сред най-застрашените от Ел Ниньо са кораловите рифове.

Повишаването на температурата на океанската вода води до избледняване на коралите – процес, при който те губят жизненоважните организми, осигуряващи им цвят и хранителни вещества.

Учените предупреждават, че много рифове по света вече са подложени на натиск от климатичните промени, а силен Ел Ниньо може допълнително да ускори тяхното разрушаване.

Земеделието също е под риск

Последиците вече се усещат и в селското стопанство.

В Индия производители на манго съобщават за по-слаби реколти след необичайни климатични условия, които са нарушили нормалния цикъл на развитие на плодовете.

Според експертите подобни проблеми могат да засегнат и други важни земеделски региони по света, което да доведе до по-високи цени на храните и допълнителен натиск върху глобалните пазари.

Възможни нови температурни рекорди

Климатолозите предупреждават, че ако Ел Ниньо достигне очакваната сила, следващите месеци могат да донесат нови температурни рекорди.

Най-големите опасения са свързани с продължителни горещи вълни, недостиг на вода, увеличен риск от пожари и по-чести екстремни валежи.

Макар Ел Ниньо да е естествен климатичен цикъл, учените подчертават, че днес той се развива в свят, който вече е значително по-топъл заради човешката дейност. Именно това превръща настоящото явление в една от най-внимателно наблюдаваните климатични заплахи на десетилетието.

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