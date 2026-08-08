Опасна серия в Германия! След летището дронове и над военна база

Германия е изправена пред нова тревожна серия с дронове само дни след като апарат с експлозиви беше открит и обезвреден на ключовото товарно летище Лайпциг-Хале. Два неизвестни дрона са били забелязани късно в четвъртък над военната база в Мехерних, където според германски медии се намират високозащитено подземно хранилище и персонал, свързан с поддръжката на американските системи "Пейтриът".

Военната полиция е реагирала незабавно, а разследването вече е предадено на местната полиция. Засега германските власти не са установили публично връзка между двата случая и не са посочили кой стои зад тях.

Нови дронове над стратегическа база

Двата апарата са забелязани около 22 часа местно време в четвъртък над базата на Бундесвера в Мехерних, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Това е само на около 35 километра от границата с Белгия.

След потвърждаването на сигнала е изпратена военна полиция, а случаят е поет от полицията в близкия Ойскирхен. Засега няма данни за задържани или установени оператори на дроновете.

Германски медии съобщават, че обектът в Мехерних има високозащитено подземно хранилище за военно оборудване и резервни части. Там работи и персонал, отговорен за поддръжката на американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Дрон с експлозиви проби защитата на летище

Новият инцидент идва едва два дни след изключително сериозния случай на летище Лайпциг/Хале. Там беше открит дрон с неизвестно взривно устройство, който впоследствие беше обезвреден.

Апаратът е намерен в близост до южната писта и до украински транспортни самолети "Антонов" Ан-124. Лайпциг/Хале е не само един от най-големите товарни центрове в Европа, но и важен логистичен възел на НАТО, използван за транспортиране на военна техника и подкрепа на източния фланг на Алианса.

Още по-тревожно е заключението на германските власти, че дронът очевидно е бил подготвен така, че да преодолее съществуващата защита срещу безпилотни апарати. Вътрешният министър Александър Добриндт заяви, че случаят не прилича на дело на аматьори.

"Това, че дрон, въоръжен с експлозиви, се намира на летище, е нов сценарий на заплаха", предупреди той и определи случилото се като сценарий за хибридна атака.

Федералната прокуратура пое случая

Сериозността на инцидента в Лайпциг се потвърждава и от решението на германската федерална прокуратура да поеме разследването. Според прокуратурата става дума за "сериозна атака срещу транспортната и логистичната инфраструктура на Германия", способна да засегне вътрешната и външната сигурност на страната.

Досега германското правителство не е обвинило официално чужда държава за случая. Някои германски политици насочиха подозрения към Русия, но доказателства за това не са представени публично. Руското посолство в Берлин отхвърли подобни предположения и нарече инцидента в Лайпциг "измислена провокация".