Взривовете за дрона в Лайпциг може да са минали през България
Германските служби проверяват как материалите са стигнали до летището и дали са били укривани по маршрут през Балканите
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Германските служби проверяват как материалите са стигнали до летището и дали са били укривани по маршрут през Балканите
Москва отхвърля обвиненията, но Берлин твърди, че разполага с данни за руска операция и вече затяга мерките срещу саботаж
Матю Уитакър настоя Алиансът да реагира категорично при доказани хибридни операции срещу критична инфраструктура
Премиерът подкрепи Германия за случая „Лайпциг“, но предупреди, че ударите дълбоко в Русия също тласкат континента към опасна ескалация
Германската полиция проверява възможен политически мотив и не изключва чуждестранно участие
Бившият руски президент обвини Берлин в „измислена диверсия“ и заплаши германски военни заводи и дори обекти в Берлин
Председателят на ПГ „Прогресивна България“ предупреди, че външната политика не бива да се превръща във вътрешнопартийно оръжие
Взривните дронове край ключов германски логистичен център могат да предизвикат нов рязък завой в политиката на Берлин
Берлин разследва инцидентите, след като вътрешният министър предупреди за "ново ниво на опасност" и сценарий за хибридна атака
Норвежецът Нуса поведе тима към успех във Франкфурт и място в топ 3
Немският тим удари с 2:1 Спортинг (Лисабон)
Двама души са били сериозно ранени
Реваншът на "Сантяго Бернабеу" не протече по плана на "Кралете"
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Ливърпул изгаси пожара в Будапеща
Мачът от 1/8 финалите в Шампионската лига ще се играе в Будапеща
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Футболист на РБ Лайпциг е скрит, според "Билд"
Те препоръчват в облаци да не се качват чувствителни данни и важна информация
Германските сили за сигурност заловиха в Лайпциг 22-годишния сириец, заподозрян в подготовка на терористично нападение, съобщи ДПА, цитирани от БНР....