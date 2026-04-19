Четвърта поредна победа изстреля Лайпциг нагоре в Бундеслигата

Отборът на РБ Лайпциг продължи впечатляващата си серия в Бундеслига, след като победи като гост Айнтрахт Франкфурт с 1:3 в мач от 30-ия кръг. Това е четвърти пореден успех за „биковете“ и шести в последните седем срещи, което ги изкачи еднолично на третото място с 59 точки. Тимът се доближи на пет точки от Борусия Дортмунд и има аванс от три пред Щутгарт. В основата на победата бе младият норвежец Антонио Нуса, който се отличи с гол и асистенция.

Срещата започна с високо темпо, като двата отбора създадоха положения още в първите минути. Лайпциг обаче наложи контрол и в 27-ата минута Ян Диоманде откри резултата след силен индивидуален пробив и точен удар в ъгъла. Гостите продължиха да натискат, но в 34-ата минута Айнтрахт изравни чрез Хюго Ларсон, който се разписа с глава.

След почивката Лайпциг затвърди превъзходството си. В 70-ата минута Антонио Нуса върна аванса на тима си със силен удар, който не остави шанс на вратаря. Малко преди края именно той подаде за третия гол, реализиран от резервата Конрад Хардер, който оформи крайното 1:3.

С този успех Лайпциг се намесва сериозно в битката за челните позиции. В същото време Байерн Мюнхен има възможност да стане шампион още този кръг, ако постигне нужния резултат срещу Щутгарт.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 30-ия кръг:

Байер Леверкузен - Аугсбург - 1:1

Вердер Бремен - Хамбургер - 3:1

Унион - Волфсбург - 1:2

Хофенхайм - Борусия Дортмунд - 2:1

Айнтрахт Франкфурт - РБ Лайпциг - 1:3

В неделя:

Фрайбург - Хайденхайм

Байерн Мюнхен - Щутгарт

Борусия Мьонхенгладбах - Майнц 05

От петък:

Санкт Паули - Кьолн - 1:1.

В класирането води Байерн Мюнхен със 76 точки от 29 мача, пред Борусия Дортмунд с 64 от 30 срещи. Лайпциг е трети с 59 точки, следван от Щутгарт с 56, докато Хофенхайм вече е пети с 54 точки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com