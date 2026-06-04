Феновете бесни и жадни: ФИФА наложи тотална забрана на Мондиал 2026

ФИФА наложи тотална забрана за внасяне на каквито и да било бутилки за вода на стадионите за Мондиал 2026. Преди броени седмици официалният кодекс на централата позволяваше на феновете да влизат с празни пластмасови съдове до един литър, които да пълнят безплатно, предава topsport.bg.

Сега обаче привържениците са информирани с официални имейли, че правилата са променени от съображения за сигурност. Според разследване на авторитетното издание The Athletic, никакви бутилки няма да се пропускат на трибуните, независимо от прогнозираните рекордни горещини.

Решението предизвика вълна от недоволство сред феновете и градовете домакини, тъй като по време на Световното клубно първенство миналото лято цената на водата по стадионите варираше между 4 и 6 долара. Световната централа има дългогодишен търговски съюз с Кока-Кола, чиято марка вода ще се продава ексклузивно на съоръженията. От Асоциацията на футболните привърженици реагираха остро пред The Athletic, обвинявайки ФИФА, че поставя корпоративните печалби пред здравето на хората.

Проблемът е сериозен, тъй като учените прогнозират, че поне една четвърт от общо 104 мача на Световното ще се изиграят при опасни нива на влажност и температури, надвишаващи 26 градуса по Целзий. Най-критично ще бъде положението на стадионите без покриви край Маями, Ню Йорк, Канзас Сити, Бостън, Филаделфия и Сан Франциско. За да предпази поне футболистите, ФИФА въведе задължителни триминутни паузи за вода на полувреме, както и климатизирани скамейки за треньорите и резервите, но запалянковците по трибуните остават изцяло на произвола на скъпата бутилирана вода.

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