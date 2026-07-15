На 91 години и на своето 18-о световно: Легендарен журналист още пише историята на футбола

Да попаднеш на снимка с него е почти толкова престижно, колкото да интервюираш световен шампион. Затова и селекционерът на Аржентина Лионел Скалони не пропусна възможността да се снима с Енрике Макая Маркес след пресконференцията преди двубоя с Йордания на Мондиал 2026.

Причината е повече от впечатляваща. На 91 години легендарният аржентински журналист отразява своето 18-о поредно световно първенство по футбол – рекорд, който едва ли скоро ще бъде подобрен.

Първият му Мондиал е през 1958 г. в Швеция, когато е едва на 24 години. Именно тогава светът за първи път вижда 17-годишния Пеле, а младият репортер е изпратен да отразява турнира.

„Катастрофата в Швеция“ остава незабравима

Един от първите му репортажи е за мача между Бразилия и Австрия, но най-силният спомен от турнира е тежкото поражение на Аржентина с 1:6 от Чехословакия.

„Това остана в паметта ми като едно ужасно унижение за аржентинския национален отбор. Почти нищо не знаехме за Чехословакия. Нямахме информация и те ни изненадаха напълно“, разказва Макая.

Видял е Пеле, Марадона и Меси

За близо седем десетилетия кариера той е свидетел на почти цялата съвременна футболна история.

Отразявал е изгряването на Пеле, гения на Диего Марадона и ерата на Лионел Меси. Преживял е прехода от черно-бялата телевизия към дигиталните платформи, а статистиката, която някога се е събирала с дни, днес се появява за секунди.

Едно нещо обаче никога не е променил – отказва да съди прибързано хората.

Не повярвал на Скалони

Когато през 2018 г. Лионел Скалони изненадващо поема националния отбор на Аржентина, Макая не е убеден в избора.

„Не очаквах много. Просто не го познавах“, признава той.

По-късно именно Скалони извежда „гаучосите“ до триумфи в Копа Америка, Финалисима и световната титла.

„Не можеш да съдиш човек, ако не го познаваш достатъчно добре“, казва журналистът – урок, който според него футболът му е дал още преди десетилетия.

Меси или Марадона?

На въпроса кой е любимият му аржентински футболист, Макая не се колебае:

„Разбира се – Меси.“

Но когато трябва да избере най-великия футболист в историята, отговорът става далеч по-философски.

„На този въпрос мога само да се усмихна. Няма как да сравняваш играчи от различни епохи. Времената са различни, противниците са различни. Всеки е уникален.“

Същото важи и за вечния спор между Меси и Марадона.

„Трудно е да направиш хладнокръвно сравнение. Всеки е играл в различно време, при различни условия и с различни съотборници.“

Дори когато става дума за Бразилия на Пеле от 1970 г. и Аржентина на Марадона от 1986 г., той е категоричен:

„Няма как да ги сравниш. Футболът е бил съвсем различен.“

Краят наближава...

След почти 70 години по стадионите на света Макая признава, че вече мисли за пенсиониране.

„Някой ден ще се пенсионирам“, казва той с усмивка.

После се поправя шеговито:

„Всъщност се пенсионирам сега... но нека оставим това за друг път.“

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