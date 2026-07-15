Нови магнитни бури през следващите часове. Ще ги усетим ли

Очакват се леки промени в слънчевата активност през следващите часове. Макар и слаби, тези процеси могат да повлияят на ежедневното ни състояние.
В такива периоди някои хора (особено по-чувствителните) могат да усетят временен дискомфорт, изразяващ се в умора, отпадналост или главоболие.
Прогноза за следващите часове
Геомагнитната активност се измерва чрез т.нар. планетарен K-индекс по скала от 0 до 9. Ето какво показват данните на Центъра за прогнозиране на космическото време (SWPC) към NOAA за настоящия период:
Сряда (15 юли): Очаква се активност с K-индекс 3.7 (зелено ниво). Това съответства на слаби, почти незабележими магнитни смущения.
Четвъртък (16 юли): Слънцето ще бъде още по-спокойно - прогнозира се спад на активността до K-индекс 2.3 (зелено ниво), което е в рамките на нормалното и безопасно фоново състояние.
Какво стои зад тези измервания?
Границата на бурята: За "силна магнитна буря" се говори едва когато K-индексът достигне или премине стойност 5. Предстоящите дни са далеч под този праг.
Космическият часовник: Слънчевата активност не е постоянна - тя пулсира в приблизително 11-годишен цикъл. За да прогнозират геомагнитните смущения на Земята, учените непрекъснато наблюдават броя на слънчевите петна и интензивността на слънчевите изригвания.
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