Нови магнитни бури през следващите часове. Ще ги усетим ли

Очакват се леки промени в слънчевата активност през следващите часове. Макар и слаби, тези процеси могат да повлияят на ежедневното ни състояние.

В такива периоди някои хора (особено по-чувствителните) могат да усетят временен дискомфорт, изразяващ се в умора, отпадналост или главоболие.

Прогноза за следващите часове

Геомагнитната активност се измерва чрез т.нар. планетарен K-индекс по скала от 0 до 9. Ето какво показват данните на Центъра за прогнозиране на космическото време (SWPC) към NOAA за настоящия период:

Сряда (15 юли): Очаква се активност с K-индекс 3.7 (зелено ниво). Това съответства на слаби, почти незабележими магнитни смущения.

Четвъртък (16 юли): Слънцето ще бъде още по-спокойно - прогнозира се спад на активността до K-индекс 2.3 (зелено ниво), което е в рамките на нормалното и безопасно фоново състояние.

Какво стои зад тези измервания?

Границата на бурята: За "силна магнитна буря" се говори едва когато K-индексът достигне или премине стойност 5. Предстоящите дни са далеч под този праг.

Космическият часовник: Слънчевата активност не е постоянна - тя пулсира в приблизително 11-годишен цикъл. За да прогнозират геомагнитните смущения на Земята, учените непрекъснато наблюдават броя на слънчевите петна и интензивността на слънчевите изригвания.

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