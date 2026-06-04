Тройно слънчево изригване! Задава се кошмар

Три мощни слънчеви изригвания в рамките на едно денонощие предизвикаха смущения в радиокомуникациите в различни части на света, а учените предупреждават за предстояща силна геомагнитна буря.

Слънчевата активност е регистрирана на 3 юни в активната област AR 4455, която в момента е сред най-нестабилните региони на Слънцето. Първо е отчетено изригване от клас M9.3, последвано от M7.9 и впоследствие от още по-мощно изригване от клас X1, съобщава специализираното издание Space, цитирано от редица международни медии, предава GlasNews.

Изригванията от клас M и X са сред най-силните, които нашата звезда може да произведе. Те освобождават огромни количества енергия и радиация, достигащи Земята само за минути и често водещи до нарушения в радиокомуникациите.

Според данните, цитирани от Space, първото изригване е засегнало части от Източна Азия и Австралия, второто е причинило смущения в Европа и Африка, а най-сериозните прекъсвания са били отчетени след изригването от клас X1, което е повлияло на комуникациите в Европа и Азия.

Експертите по космическо време предупреждават, че активният регион AR 4455 продължава да се развива и през следващите дни има вероятност да произведе нови изригвания от най-високия клас X.

Допълнително безпокойство предизвикват изхвърлянията на коронална маса – огромни облаци от заредени частици, които вече се движат към Земята. Според прогнозите между 4 и 7 юни те могат да предизвикат геомагнитна буря от клас G3, а при определени условия дори G4.

Магнитните бури се класифицират по петстепенна скала – от G1 до G5, като класовете G3 и G4 се считат за силни и могат да окажат влияние върху спътниковите системи, навигацията и електропреносните мрежи.

Един от по-красивите ефекти от подобни явления е появата на северно сияние далеч извън полярните райони. Учените смятат, че през следващите дни то може да бъде наблюдавано и в средните географски ширини на Европа.

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