Общество

Тройно слънчево изригване! Задава се кошмар

Учените предупреждават за предстояща силна геомагнитна буря

Тройно слънчево изригване! Задава се кошмар
04 юни 26 | 15:23
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Агенция Стандарт

Три мощни слънчеви изригвания в рамките на едно денонощие предизвикаха смущения в радиокомуникациите в различни части на света, а учените предупреждават за предстояща силна геомагнитна буря.

Слънчевата активност е регистрирана на 3 юни в активната област AR 4455, която в момента е сред най-нестабилните региони на Слънцето. Първо е отчетено изригване от клас M9.3, последвано от M7.9 и впоследствие от още по-мощно изригване от клас X1, съобщава специализираното издание Space, цитирано от редица международни медии, предава GlasNews.

Изригванията от клас M и X са сред най-силните, които нашата звезда може да произведе. Те освобождават огромни количества енергия и радиация, достигащи Земята само за минути и често водещи до нарушения в радиокомуникациите.

Според данните, цитирани от Space, първото изригване е засегнало части от Източна Азия и Австралия, второто е причинило смущения в Европа и Африка, а най-сериозните прекъсвания са били отчетени след изригването от клас X1, което е повлияло на комуникациите в Европа и Азия.

Експертите по космическо време предупреждават, че активният регион AR 4455 продължава да се развива и през следващите дни има вероятност да произведе нови изригвания от най-високия клас X.

Допълнително безпокойство предизвикват изхвърлянията на коронална маса – огромни облаци от заредени частици, които вече се движат към Земята. Според прогнозите между 4 и 7 юни те могат да предизвикат геомагнитна буря от клас G3, а при определени условия дори G4.

Магнитните бури се класифицират по петстепенна скала – от G1 до G5, като класовете G3 и G4 се считат за силни и могат да окажат влияние върху спътниковите системи, навигацията и електропреносните мрежи.

Един от по-красивите ефекти от подобни явления е появата на северно сияние далеч извън полярните райони. Учените смятат, че през следващите дни то може да бъде наблюдавано и в средните географски ширини на Европа.

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Автор Агенция Стандарт

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1 Коментара
JJIvanov ИМА ОГРОМНО петно от НАГРЯВАНЕ ПОД МАНТИЯТА от еманации на СЛънцето до ЯДРОТО НА ЗЕМЯТА
преди 20 часа

ПРи предишните изригвания наблюдавахме намагнитване на СТоМАНЕНИ ТЕЛОВЕ ТРАВЕРСИ СТОМАНОБЕТoННИ НА ПРЕЛЕЗ ДО СВИЩОВ BUlgaria. Други опасни реакции в региона не са констатирани по време на полеви геоложки тестове. TEst Engineer Iordan Ivanov GEologist Douser [email protected]

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