Удря ни двудневна магнитна буря. Кой ще я усети

Въпреки че лятото рядко носи спокойна космическа прогноза, последните дни от месеца ще преминат без екстремни явления от червено ниво. Въпреки това слънчевата активност все пак ще повлияе на плановете ни, а геомагнитното поле ще остане под леко напрежение.

Според сателитните системи и международните хелиогеофизични центрове, в края на юни Земята ще бъде обхваната от вълна от слаба до умерена геомагнитна активност. Слънцето ще изпрати няколко импулса от слънчев вятър, но не се очаква продължителна силна буря.

Прогнозата за космическото време

26 и 27 юни: Това ще бъдат най-неспокойните дни от периода. Очаква се геомагнитната активност да достигне Kp 3.7, което се счита за умерено геомагнитно смущение (жълт код). Най-силните колебания се очакват сутрин и късно вечер.

28 юни: Магнитосферата постепенно ще започне да се успокоява. Активността ще спадне до Kp 3, което се счита за горната граница на нормата.

29 и 30 юни: Месецът ще завърши при напълно спокойни условия. Слънцето ще бъде относително тихо, а К-индексът няма да надвиши Kp 2, което е знак за напълно стабилно геомагнитно поле.

Кой е изложен на риск и как реагира тялото

Kp индекс от 3.7 не се счита за критичен, така че е малко вероятно повечето здрави хора да забележат тези космически колебания. Въпреки това метеочувствителните хора, възрастните, бременните жени и хората с хронични сърдечно-съдови заболявания могат да изпитат известен дискомфорт.

Най-честите симптоми през тези дни включват:

леки, но упорити главоболия или мигрена;

внезапна слабост, сънливост или, обратното, безсъние през нощта;

колебания в кръвното налягане и ускорен пулс;

апатия, раздразнителност и трудности с концентрацията.

Как да се защитите: прости съвети за безопасност

За да не позволят на геомагнитните смущения да развалят края на работната ви седмица и уикенда, лекарите препоръчват да направите малки корекции в ежедневието си. Правилата са прости, но могат да бъдат много ефективни:

Намалете приема на силно кафе, енергийни напитки и алкохол - заменете ги с вода или билков чай.

Избягвайте да претоварвате стомаха си с мазни и пикантни храни.

Поддържайте здравословен режим на сън и се стремете към поне 7-8 часа сън всяка нощ.

Добавете леки разходки на чист въздух към днешната си рутина, като същевременно избягвате директното излагане на силно слънце.

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