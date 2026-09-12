Спокойното време свърши. Задава се магнитна буря
След спокойно геомагнитно време през уикенда се очаква засилване на активността в началото на новата седмица заради плазма, изхвърлена от Слънцето
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След спокойно геомагнитно време през уикенда се очаква засилване на активността в началото на новата седмица заради плазма, изхвърлена от Слънцето
Британската геоложка служба очаква ниска активност, а друг център прогнозира планетарен индекс Kp едва 1-2
Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
Очакват се магнитни смущения, предизвикани от слънчев вятър и изхвърляния на коронална маса
Рисковете за Земята остават високи през последните месеци
Как да се справим със стреса
В момента скоростта на слънчевия вятър е сравнително ниска
Слънчев вятър се насочва към планетата, а геомагнитната активност може да достигне ниво G1 на 14 и 15 август
Очаква се геомагнитната активност да се повиши на 8 и 9 август заради двоен удар от Слънцето
Метеочувствителните хора могат да изпитат редица симптоми
Чувствителните към времето хора могат да изпитат лек дискомфорт
Вижте прогнозата за сряда и четвъртък
През юли се очакват няколко периода на повишена слънчева активност
Седмицата ще започне с пик на слънчевата активност
Рекордни слънчеви изригвания, малко под най-силната ударна вълна
Не се е случвало такъв мощен удар да ни удари от месец март
Слънцето ще изпрати няколко импулса от слънчев вятър
Между 19 и 21 юни Земята ще бъде връхлетяна от поредната вълна от геомагнитна активност
Слънчевите изригвания са от X-клас
През следващите дни планетата ще преживее поредната вълна от геомагнитни смущения