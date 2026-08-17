Слънцето изригна. Ще ни мъчи ли магнитна буря

През тази седмица се очаква повишена вероятност за геомагнитна активност, като не е изключено развитието на слаба геомагнитна буря с индекс Kp4–Kp5. Основните причини са възможното въздействие на изхвърляне на коронална маса (CME), както и приближаването на няколко коронални дупки, от които към Земята може да достигне поток от високоскоростен слънчев вятър, пише "Метео Балканс".

Възможно въздействие на CME в началото на седмицата

Първият фактор, който може да доведе до засилване на геомагнитната активност, е изхвърляне на коронална маса (CME), напуснало Слънцето в петък след изригване на слънчево влакно.

Очаква се CME да премине сравнително близо до Земята в понеделник. Ако прогнозираното взаимодействие се осъществи, може да бъде регистрирано временно увеличаване на скоростта и плътността на слънчевия вятър, което от своя страна да предизвика активизиране на геомагнитното поле.

В момента скоростта на слънчевия вятър е сравнително ниска и е около 300 km/s, което означава, че дори сравнително слаб фронт или ударна вълна, свързана с CME, би могъл да бъде ясно откроен в измерванията на космическите апарати.

Коронални дупки могат да усилят геомагнитната активност

Втората причина за очакваното увеличение на геомагнитната активност е свързана с две сравнително големи коронални дупки, които вече са ориентирани към Земята.

Короналните дупки са области в слънчевата корона с отворени магнитни силови линии, от които в междупланетното пространство може да се изтича високоскоростен слънчев вятър. Тези потоци могат да достигнат Земята няколко дни след като съответната област се обърне към нас.

Очаква се потокът от високоскоростен слънчев вятър, свързан с короналните дупки, да достигне Земята по-късно през седмицата. Това може да доведе до ново усилване на геомагнитната активност и временни периоди на Kp4–Kp5.

Ще има ли магнитна буря?

На този етап е рано да се говори за сигурна магнитна буря, тъй като силата на геомагнитната реакция зависи от няколко параметъра на слънчевия вятър, включително неговата скорост, плътност и най-вече ориентацията на междупланетното магнитно поле (Bz).

Ако Bz се задържи с южна ориентация за по-продължителен период, взаимодействието между слънчевия вятър и магнитосферата на Земята може да стане значително по-ефективно и да доведе до по-силна геомагнитна буря.

Затова през следващите дни се очаква повишено внимание към слънчевата активност и параметрите на слънчевия вятър. Развитието на ситуацията ще зависи както от действителната траектория и структура на CME, така и от характеристиките на високоскоростните потоци от короналните дупки.

Сателитните наблюдения на Слънцето, включително изображенията от Solar Dynamics Observatory (SDO) в канала на 193 Å, позволяват подробно проследяване на короналните структури и активните области.

През тази седмица вероятността за геомагнитни смущения е повишена, като са възможни няколко периода на активизация. Нови данни за движението на CME и високоскоростните потоци от короналните дупки ще позволят прогнозата за магнитните бури да бъде уточнена през следващите дни.