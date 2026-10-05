Силвия Кацарова направи разтърсващо признание

Силвия Кацарова направи едно от най-тежките признания за живота си, разкривайки до какви крайности я е довеждал стремежът ѝ да бъде безупречна пред публиката.

„Колко пъти съм правила концерт и хората се радват и са щастливи, а аз вътрешно съм искала да се самоубия. До такава степен не съм била доволна от себе си“, признава певицата пред Нели Ханджийска по време на кръгла маса, посветена на женската енергия.

Причината понякога можела да бъде нещо, което публиката вероятно дори не е забелязала.

"За това, че тук-таме нещо съм изпяла фалшиво или не съм направила както трябва. Истината е, че човек не трябва да иска да бъде перфектен", разказва изпълнителката. А зад дългогодишната ѝ кариера и успехите на сцената, по думите ѝ, се криел огромен вътрешен натиск.

Всяка грешка и всяко изпълнение, което самата тя не смятала за достатъчно добро, се превръщали в тежко емоционално преживяване.

След десетилетия на сцената тя признава, че се е научила да оценява малките победи и да не преследва съвършенството на всяка цена.

"Чак сега, на тези години, аз се чувствам щастлива и от най-малкия успех. Защото, когато си към края на пътя си, разбираш, че Бог ни е дал шанс да се радваме на най-красивата планета, да търсим любовта и всичко, което ни прави щастливи, че сме живи", казва тя.

Силвия Кацарова прави и друга лична равносметка – този път за любовта. Тя признава, че е благодарна, че през живота си не е преживявала тежка любовна мъка и не се е разделяла с партньор със злоба.

Първият ѝ съпруг е музикантът Милчо Кацаров, от когото има дъщеря Теди Кацарова. По-късно Силвия продължава живота си с Любомир Димитров.

Самата тя открива връзка между личния си живот и песните, които през годините е избирала да изпълнява.

"В моите песни съм пяла само за любов. И то каква? Щастлива!", казва Кацарова. И разкрива, че дори е отказвала песни заради негативни текстове, защото не искала да привлича подобни преживявания в живота си.

Припомняме, че през 2024 г. Силвия Кацарова отбеляза 70-годишния си юбилей и половин век творчески път с концерта "70 нюанса любов" в НДК, а проектът продължи и с участия в страната.