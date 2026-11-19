Новият Джеймс Бонд вече има лице, но голямата загадка е коя жена ще застане до него. След като 40-годишният британски актьор Робърт Патинсън официално беше избран за наследник на Даниъл Крейг в ролята на агент 007, Холивуд започна да обсъжда следващия голям избор. Коя актриса ще се превърне в новото момиче на Бонд? Авторитетното издание "Варайъти" представи 19 потенциални кандидатки, сред които са Зендая, Марго Роби, Емили Блънт, Флорънс Пю и Лупита Нионго. Някои от тях вече са работили с режисьора на новия филм Дени Вилньов, а други имат впечатляващ опит в екшън продукции.

Зендая и Емили Блънт сред големите имена

Една от най-обсъжданите кандидатки е Зендая, която вече познава отлично режисьора Дени Вилньов от поредицата "Дюн". Актрисата се превърна в една от най-популярните звезди на своето поколение с участията си в "Спайдър-мен" и други големи продукции. Тя вече си партнира и с Робърт Патинсън, което допълнително подхранва предположенията за евентуалното й участие в новия Бонд.

Другото силно име е Емили Блънт. Британската актриса вече показа уменията си в напрегнати екшън роли, включително в "Сикарио", режисиран именно от Вилньов. Звездата от "Дяволът носи Прада" и "Опенхаймер" би могла да се превъплъти както в опасна съюзничка на агент 007, така и в негова противничка.

Сред предложенията на "Варайъти" е и французойката Марион Котияр, носителка на "Оскар", чието присъствие би внесло класическа европейска елегантност в поредицата. Изданието посочва още Джема Чан, позната от филмите на "Марвел", както и Лили Джеймс, която вече има опит в романтични и приключенски продукции.

Особено внимание привлича Флорънс Пю, която също участва във филмите "Дюн" и има сериозен опит с екшън сцени от продукциите на "Марвел". Сред останалите известни кандидатки са Маргарет Куоли, Марго Роби, Софи Търнър и Аня Тейлър-Джой.

Носителка на "Оскар" може отново да стане шпионин

Едно от най-интересните имена в списъка е Лупита Нионго. Кенийско-мексиканската актриса, спечелила "Оскар" за "12 години в робство", вече е играла агент на британското разузнаване МИ6 във филма "355". В екшъна тя се превъплъти в бивша разузнавачка и специалист по компютърни технологии.

Нионго има опит и с мащабни холивудски продукции като "Черната пантера", където изпълнява ролята на елитен шпионин. През 2026 г. тя участва в "Одисея" на Кристофър Нолан, като влиза в два образа от гръцката митология - Хубавата Елена и Клитемнестра. В същия филм участват Робърт Патинсън, Мат Деймън и Зендая.

Сред по-младите кандидатки "Варайъти" откроява Чейс Инфинити, чийто голям пробив беше във филма "Битка след битка" с Леонардо ди Каприо. В списъка са още Гугу Мбата-Роу, Изабела Мърсед, Инди Наварете, Ана Савай и Хънтър Шафър.

Изданието включва и Сидни Суини, една от най-обсъжданите млади звезди в Холивуд. Разнообразието от предложения показва, че новото момиче на Бонд може да бъде както утвърдена носителка на престижни награди, така и изгряваща актриса.

Нова епоха за агент 007

Робърт Патинсън ще бъде седмият актьор, който официално влиза в образа на легендарния британски шпионин. Изборът му беше обявен на 16 ноември и сложи край на продължилите години спекулации за наследника на Даниъл Крейг, който се раздели с ролята след "Смъртта може да почака" през 2021 г.

Сред другите обсъждани кандидати бяха Калъм Търнър, Джош О'Конър, Джак Лоудън и Никълъс Холт. В крайна сметка продуцентите се спряха на Патинсън, познат на зрителите от "Здрач", "Батман" и редица авторски филми.

Новата продукция ще бъде режисирана от Дени Вилньов по сценарий на Стивън Найт, създател на "Остри козирки". Продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман. Това ще бъде първият филм за агент 007, след като "Амазон Ем Джи Ем Студиос" пое творческия контрол върху поредицата.

Вилньов вече е създавал запомнящи се женски образи за Ейми Адамс в "Първи контакт", Емили Блънт в "Сикарио", както и за Ребека Фъргюсън и Зендая в "Дюн". Сега предстои да стане ясно на коя актриса ще повери една от най-разпознаваемите женски роли в историята на киното.

Засега нито една от посочените 19 актриси не е официално обявена за участничка в новия филм. Списъкът на "Варайъти" представя възможни избори, а не потвърден кастинг.