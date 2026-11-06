Силвестър Сталоун призна: Той изкара звяра в мен и строших вазата в главата му

80-годишният американски актьор Силвестър Старун заяви, че многогодишната им враждата с Арнолд Шварценегер е била толкова голяма, че веднъж така го е изкарал от равновесие, че е събудил в него звяра.

Това призна холивудската звезда в подкаста The Rest Is Entertainment, цитиран от Page Six.

Драматичната случка е била на една от церемониите „Златен глобус“, когато Шварценегер го гледал през цялото време кръвожадно и зад кулисите Сталоун му изръмжал и хвърлил по него вазата.

Двамата тогава се конкурирали за наградата с филмите "Рамбо" и "Командо".

Всичко беше ужасно напрегнато. На мен обаче ми харесваше. Защото колкото повече той ме нервираше, а после и аз него, толкова образите ни на екрана като безстрашните бойци ставаха по-добри.

Ние се конкурирахме за това кой има повече ножове, по-ново оръжие, при кого има повече трупове. И всичко това ни нахъсваше непрекъснато, казва Сталоун, като призна, че дълго време никой не е смеел да ги събира заедно в едно помещение.

Помирението дошло с избирането на Шварценегер за губернатор на Калифорния. Видяхме се в един магазин, изпушихме заедно по една пура, посмяхме се на миналото и станахме близки приятели, спомня си Сталоун.

И все пак, на екрана винаги ще си останем конкуренти, признава актьорът.

Преди време Шварценегер призна, че в пика на враждата им той се опитвал да подхлъзне Сталоун да участва в комедия, която не звучала сериозно.

Знаех, че единственият начин да го достигна беше той да се провали, признава си Шварценегер.