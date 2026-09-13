Всичко за Рамбо

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Идва режисьорът "Рамбо"

Идва режисьорът "Рамбо"

Режисьорът с български корени Тед Кочев, едно от големите имена в Холивуд, идва за втори път у нас. Той е сред специалните гости на 20-то юбилейно изд...

19 януари | 21:00
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Слай обяви последния Рамбо

Слай обяви последния Рамбо

Очаква се снимките на петата част да бъдат у нас Рамбо може би ще лее "Последна кръв" в България - това е заглавието на последната, пета част, за бив...

05 януари | 23:50
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