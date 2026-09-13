Слай на 80: От Господин Картофена глава до легендите Роки и Рамбо
Живее в крайна бедност, губи сина си, прославя България
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Живее в крайна бедност, губи сина си, прославя България
Невероятната история на Бисер Станоев
В акцията се включи и "Сикрет сървис"
Сценаристът на „Първа кръв“ се присъедини към критичните гласове
Борисов благодари на Силвестър Сталоун, че така щедро рекламира България в интернет
Играчите на Краси Балъков се видяха със Силвестър Сталоун
Тед Кочев, чиито родители са българи, е сред големите имена в Холивуд. Световният режисьор има "Златна мечка" от Берлинале, две номинации за "Златна п...
Режисьорът на култовия екшън "Рамбо: Първа кръв" Тед Кочев искал да убие своя герой в края на превърналия се в класика филм. Силвестър Сталоун е спаси...
Канадецът с български корени Тед Кочев
Режисьорът с български корени Тед Кочев, едно от големите имена в Холивуд, идва за втори път у нас. Той е сред специалните гости на 20-то юбилейно изд...
Очаква се снимките на петата част да бъдат у нас Рамбо може би ще лее "Последна кръв" в България - това е заглавието на последната, пета част, за бив...
Истински екшън се разигра край Сандански. Нападател с качулка страля по две момичета в четвъртък. После избяга. Търсенето му продължи почти 24 часа. В...
Силвестър Сталоун работи върху биографичен филм, в който да опише живота си, съобщиха от Контактмюзик, след като първоначално новината дойде от майкат...
Папките ги няма от месеци, двама прокурори пък отказват преразглеждане
Рамбо лежи от 5 г. заради Капка, винят го, че 4 месеца спял с трупа й
Илия Ангелов взе амазонки да пазят пловдивската съдебна палата