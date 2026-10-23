Тъжна вест разплака Холивуд. Напусна ни голям актьор

Холивуд се раздели с един от най-обичаните си актьори. Том Скерит, незабравимият капитан Далас от „Пришълецът“ и командир Вайпър от „Топ Гън“, почина на 93-годишна възраст. Актьорът е издъхнал в сряда, 21 октомври, от естествена смърт, потвърди семейството му. Тъжната новина беше съобщена от Асошиейтед прес и списание „Варайъти“. Скерит оставя забележителна кариера, продължила повече от шест десетилетия, през които спечели любовта на няколко поколения зрители.

Последно сбогом с много любов

Близките на актьора публикуваха емоционално изявление, в което си спомнят не толкова за голямата звезда, колкото за човека зад известните роли.

„Докато светът познаваше Том чрез забележителната му актьорска кариера, ние го познавахме с неговото чувство за хумор, любознателност, мъдрост, щедрост и любовта, която носеше в живота ни“, се казва в съобщението на семейството.

Близките му подчертават, че Скерит е вярвал в силата на въображението и разказването на истории. Той е подкрепял ветераните, младите творци и хората, които търсят своя път в изкуството.

От „Пришълецът“ до „Топ Гън“

Том Скерит остава завинаги в историята на киното с ролята на капитан Артър Далас в култовия филм „Пришълецът“ на Ридли Скот от 1979 г. Там той си партнира със Сигорни Уивър в една от най-известните научнофантастични продукции на всички времена.

Седем години по-късно актьорът влиза в ролята на командир Майк „Вайпър“ Меткалф в „Топ Гън“. Неговият герой е опитен военен пилот и инструктор на младия Маверик, изигран от Том Круз.

Сред другите му запомнящи се филми са „Военнополева болница“ от 1970 г., „Стоманени магнолии“, „Там тече река“, „Контакт“ и „Повратната точка“.

Награда „Еми“ за любим телевизионен герой

Освен на големия екран Скерит постигна огромен успех и в телевизията. Между 1992 и 1996 г. той изпълнява главната роля на шериф Джими Брок в популярния сериал „Picket Fences“.

През 1993 г. печели престижната награда „Еми“ за най-добър главен актьор в драматичен сериал. Има и множество други отличия и номинации за телевизионната си работа.

Актьорът дебютира в киното през 1962 г. с военната драма „War Hunt“, където участва заедно с Робърт Редфорд. Между двамата се заражда приятелство, което продължава десетилетия, а по-късно Редфорд го режисира във филма „Там тече река“.

Един живот, посветен на киното

Роден в Детройт през 1933 г., Скерит служи четири години в американските Военновъздушни сили, преди да се насочи към актьорството. Първоначално мечтае да стане режисьор, но ролите пред камерата постепенно се превръщат в неговото призвание.

В по-късните години той подпомага млади кинематографисти като съосновател на образователната организация „Дъ Филм Скул“ в Сиатъл. Продължава да работи и в напреднала възраст, като сред последните му участия е уестърнът „Broke“ от 2025 г.

След него остават съпругата му Джули Токашики, петте му деца, внуци и правнуци. А за милионите зрители по света остават филмите и онова неподражаемо присъствие, с което Том Скерит превръщаше дори второстепенните роли в незабравими.