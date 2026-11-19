Американският актьор Лари Пойндекстър, познат от редица известни сериали, е починал на 66-годишна възраст в сряда сутринта, съобщи Deadline. Кончината му настъпи дни след като бе блъснат от автомобил в Лос Анджелис - на 11 ноември актьорът е пресичал улицата в квартал Студио Сити, където е живеел, за да си вземе храна.

След инцидента Пойндекстър е бил хоспитализиран и му е предстояла операция заради счупени ребра. Конкретната причина за смъртта му все още не е оповестена.

Зад гърба си Пойндекстър има над 40 години в шоубизнеса и близо 200 роли на екран. Дебютира в телевизията през 1982 г. с епизод на "Нов ден в рая", следват гостувания в "Щастливи дни" и "Калифорнийски пътни патрули", а първата му по-забележима поява в дневните драми е през 1984 г. като Бен Уелч в "Дните на нашия живот".

Сред по-значимите му заглавия на малкия и големия екран са още "Санта Барбара", "Многопрофилна болница", "Военни следователи", "Тежките времена на Ар Джей Бъргър", "Специален отряд", "Свръхестествено", "Трева", "Военни престъпления", "Станция 19", "Успокой топката", "9-1-1", "Адвокатът с Линкълна", "Новобранецът" и е участвал във вечната класика "Приятели". Така той става един от многото актьори от култовия ситком, напуснали този свят през последните години - Матю Пери (Чандлър), Джеймс Майкъл Тайлър (Гънтър), Майк Хагърти (г-н Трийгър), Тери Гар (Фийби Абът) и Рон Лийбман (д-р Леонард Грийн)

Роден в Далас през 1959 г. в семейството на носителя на "Тони" за сценография и осветление Х. Р. Пойндекстър и оперната певица Сю Ан Ердман, той започва актьорския си път с колежански театър и мюзикъли в Тексас и Охайо. След преместването си в Лос Анджелис работи както пред камера, така и като координатор на продукции към Catalina Production Group на продуцента Франклин Р. Леви.

Отвъд екрана Пойндекстър печели лосанджелиската награда "Овейшън" за "Треска за трева", играе в постановки като "Нощта на игуаната", "Нежна е нощта" и "Отечество", а през 2019 г. е изпълнителен продуцент на бродуейския мюзикъл "Шоуто на Шер", отличен с две награди "Тони". През 90-те години е фронтмен и на алтернативната кънтри група The High Lonesome, издала албума Feel Free to Do So (1995 г.).

Оставя след себе си съпругата си - кастинг директора Каръл Критцър - и двамата им синове, Рийс и Джейк.