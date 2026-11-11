Отиде си огромна звезда на Холивуд. Тъжна новина за милиони почитатели

Една от големите легенди на американското кино и телевизия си отиде завинаги. На 85-годишна възраст почина актьорът Стейси Кийч, останал в сърцата на милиони зрители като безстрашния частен детектив Майк Хамър. Той издъхна във вторник, 10 ноември, в дома си в Магдаленка, Полша, след продължителна борба със сериозно сърдечно заболяване и сърдечна недостатъчност. Тъжната новина съобщи съпругата му Малгосия Томаси Кийч, цитирана от Асошиейтед прес.

Майк Хамър го превърна в световна звезда

Стейси Кийч има забележителна кариера в театъра, киното и телевизията, но именно образът на коравия частен детектив Майк Хамър от романите на Мики Спилейн му носи световна популярност. С характерния си дрезгав глас, пронизващ поглед и неизменна шапка той превръща героя в една от емблемите на телевизионния криминален жанр през 80-те години. Сериалът се радва на огромен зрителски интерес, а актьорът се завръща към любимия си персонаж и години по-късно.

Публиката го познава и от редица други забележителни продукции. Сред тях са „Исус от Назарет“ на Франко Дзефирели, където играе Варава, „Американска история X“, „Небраска“ и популярният сериал „Бягство от затвора“. В последния Кийч влиза в ролята на директора на затвора Хенри Поуп, като използва впечатленията си от собственото си пребиваване зад решетките.

Драмата, която едва не унищожи кариерата му

През 1984 г., когато е на върха на славата си, актьорът е арестуван на лондонското летище „Хийтроу“ за опит да внесе кокаин във Великобритания. Наркотикът е открит в опаковка от аерозолен крем за бръснене и в багажа му. Кийч получава присъда от девет месеца затвор, от които излежава шест в британския затвор „Рединг“. По-късно определя този период като най-тежкия момент в живота си.

След освобождаването си актьорът открито признава зависимостта си и се включва в кампании срещу наркотиците. Посещава университети и рехабилитационни центрове, а пред американския Конгрес разказва за личната си битка. Въпреки тежкия удар успява да възстанови кариерата си и през 1986 г. се завръща на телевизионния екран в ролята на Майк Хамър.

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От Шекспир до „Златен глобус“

Зад популярния телевизионен образ стои един от най-уважаваните театрални актьори на Америка. Кийч е прочут с превъплъщенията си в Шекспирови герои, включително Хамлет, Ричард III и крал Лир. Получава номинация за престижната театрална награда „Тони“ за ролята на Бъфало Бил в бродуейската постановка „Индианци“.

Сред най-големите му отличия е „Златен глобус“ за превъплъщението в писателя Ърнест Хемингуей в телевизионен минисериал. За да постигне максимална прилика с героя, актьорът качва около 15 килограма. През 2015 г. е приет в Американската театрална зала на славата, а през 2019 г. получава и звезда на Алеята на славата в Холивуд.

През юни 2017 г. Кийч преживява инфаркт по време на театрално представление в Чикаго. Впоследствие продължава да работи, въпреки здравословните си проблеми. Последната му филмова роля е в продукцията „Джей Кели“ от 2025 г.

Стейси Кийч е роден на 2 юни 1941 г. в Савана, щата Джорджия. Завършва Калифорнийския университет в Бъркли, учи в Йейлското училище по драма и специализира в Лондонската академия за музикално и драматично изкуство като стипендиант на „Фулбрайт“. Актьорът е бил женен четири пъти и оставя след себе си съпругата си Малгосия и двете им деца - Шанън и Каролина.