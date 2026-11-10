Култура

Людмил Ангелов свири в памет на Венцислав Янков по повод 100 години от рождението му

Людмил Ангелов свири в памет на Венцислав Янков по повод 100 години от рождението му
10 ное 26 | 14:29
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Елка Василева

През 1949 г. един 23-годишен български пианист печели Голямата награда на престижния международен конкурс „Маргьорит Лонг – Жак Тибо“ в Париж, споделяйки отличието с Алдо Чиколини. Името му е Венцислав Янков. Победата поставя началото на международна кариера, която ще продължи десетилетия и ще го отведе на най-престижните концертни сцени по света.

Сто години след рождението му Софийската филхармония посвещава концерт на неговото изкуство и наследството му на преподавател. На 12 ноември в зала „България“ ще се срещнат българският пианист Людмил Ангелов и двама от забележителните френски музиканти, възпитаници на Янков – Клер Дезер и Франсоа Шаплен. На диригентския пулт ще застане Росен Гергов.

Роден в София през 1926 г., Венцислав Янков завършва музикалното си образование в София и Берлин, а по-късно превръща Париж в свой дом. Изнася над 2500 концерта на пет континента и се утвърждава като изпълнител с изключителна култура на звука, интелектуална дълбочина и усет към музикалната форма.

Наричан „поет и философ на пианото“, Янков оставя значителна следа и като професор в Парижката консерватория. Сред неговите ученици са Клер Дезер и Франсоа Шаплен, които днес принадлежат към утвърдените имена на френската пианистична школа. За тях участието в концерта е и личен жест към човека, оформил музикалното им мислене.

Програмата на вечерта е свързана с френската музикална традиция, в която Венцислав Янков прекарва по-голямата част от творческия си живот.

Ще прозвучи Концертът за две пиана и оркестър в ре минор от Франсис Пуленк – произведение, в което виртуозността се среща с характерните за композитора остроумие, ритмична енергия и изящна лирика. Създаден през 1932 г., концертът е сред най-ярките произведения за две пиана и оркестър на XX век.

В програмата е включена и „Фантазия“ за пиано и оркестър от Клод Дебюси – ранна творба, в която вече се разпознават характерните за композитора хармонични цветове и стремеж към ново звуково пространство.

Финалът принадлежи на Игор Стравински и сюитата от балета „Жар птица“ в редакцията от 1919 г. – музика, която превръща приказния сюжет в мащабна оркестрова картина с необикновено богатство на тембри и ритми.

Концертът се организира съвместно с Фондация „Венцислав Янков” и е под патронажа на Министерството на културата и Посолството на Франция.
Билети на касата на зала „България” и в Ивентим.

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Автор Елка Василева

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