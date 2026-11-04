Двама именити цигулари гостуват в София

Карен Гомио и Андрей Баранов ще бъдат солисти в два концерта, които събират музиката на Глазунов, Менделсон, Шостакович и Бетовен.

Две изключителни цигулкови школи, два различни артистични темперамента и четири произведения, които разкриват мащаба на симфоничната музика. На 5 и 8 ноември Софийската филхармония посреща в зала „България“ световноизвестните цигулари Карен Гомио и Андрей Баранов. На диригентския пулт ще застанат съответно Вилиана Вълчева и испанският маестро Хосе Мария Морено Валиенте.

На 5 ноември публиката ще се срещне с Карен Гомио – една от ярките цигуларки на международната концертна сцена, чиято артистична биография свързва японската музикална чувствителност, американската школа и европейските традиции.

Родена в Токио, израснала в Монреал и Ню Йорк, тя е възпитаничка на легендарната Дороти Дилей в „Джулиард“. Гомио концертира с водещи оркестри по света, а музикалните ѝ интереси се простират от класическия репертоар до съвременната музика и аржентинското танго. Особено място в творческия ѝ път заема музиката на Астор Пиацола, на когото посвещава и свой звукозаписен проект.

В София тя ще изпълни Концерта за цигулка в ла минор от Александър Глазунов – произведение, в което романтичната мелодичност и изключителната виртуозност съществуват в съвършено равновесие.

Втората част на вечерта ще събере Софийската филхармония, Националния филхармоничен хор и солистите Емилия Кирчева, Елена Механджийска и Михаил Михайлов в монументалната Симфония-кантата №2 „Хвалебствена песен“ от Феликс Менделсон-Бартолди.

Създадена през 1840 г. по повод 400-годишнината от изобретяването на книгопечатането, творбата е посветена на светлината на познанието, духовното пробуждане и човешката вяра. На диригентския пулт ще бъде Вилиана Вълчева.

Само три дни по-късно, на 8 ноември, в зала „България“ ще гостува Андрей Баранов – носител на първа награда от конкурса „Кралица Елизабет“ в Брюксел през 2012 г.

Баранов е сред най-успешните цигулари на своето поколение, с концерти на пет континента и партньорства с водещи оркестри и музиканти. Той е основател и първи цигулар на Струнния квартет „Давид Ойстрах“ – име, което придава особено значение на предстоящото му изпълнение в София.

Именно за Давид Ойстрах Дмитрий Шостакович създава своя Първи концерт за цигулка. Написан в края на 40-те години на ХХ век, но представен пред публика едва през 1955 г., концертът е сред най-дълбоките и драматични произведения в цигулковия репертоар. Музика на крайни емоционални състояния, изключителна техническа трудност и вътрешна сила, която превръща солиста в главен герой на голяма симфонична драма.

Любопитен факт е, че именно с този концерт Баранов се представя на финала на конкурса „Кралица Елизабет“ през 2012 г., когато печели първата награда.

Втората част на концерта ще бъде посветена на Седмата симфония на Лудвиг ван Бетовен – една от най-енергичните творби в историята на симфоничната музика. Наречена от Рихард Вагнер „апотеоз на танца“, тя завладява със своя неудържим ритъм, драматични контрасти и триумфален финал.

На диригентския пулт ще застане Хосе Мария Морено Валиенте – артистичен и музикален директор на Филхармонията на Малага от 2020 г. Диригент с богата международна кариера, той работи с редица европейски и световни оркестри и е еднакво ангажиран със симфоничния и оперния репертоар.

Билети се продават на касата на зала „България“ и в мрежата на Eventim.