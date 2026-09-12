Бургаски цигулари: Плащат ни като за чистачки
Повече от сто души, работещи в сферата на културата протестираха пред Областна администрация в Бургас. Музиканти, певци и библиотекари поискаха достой...
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Повече от сто души, работещи в сферата на културата протестираха пред Областна администрация в Бургас. Музиканти, певци и библиотекари поискаха достой...
Петият международен музикален фестивал и конкурс за млади цигулари "Професор Емил Камиларов" стартира на 22 октомври в концертната зала на Централния...
Номинираните и наградените с Деси Тенекеджиева и Левон Хампарцумян. Главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк покани Хамбарски за изложба в...
Хасково. Шестнадесет музиканти от 4 държави се включиха в 39-то издание на Международния конкурс за млади цигулари „Проф. Недялка Симеонова", който за...