Топ актьори четат световен автор в София

Емануела Шкодрева и Свежен Младенов поставиха начало на нова традиция в столичната One gallery – топ актьорите четоха страхотната пиеса „Бележникът на един любовник“ на световния драматург Жан-Клод Кариер. Идеята е на куратора Десислава Зафирова, която дирижира събитията в пространството, в което съвременното изкуство е в хармония с арт кафене. Атмосферата в реставрирана легендарна сграда от началото на ХХ век е наистина впечатляваща - индустриален дизайн, който носи далечното ехо на бохемска София. В същата сграда, на метри от Двореца и Народния театър, се срещат големите интелектуалци от следосвобожденска България.

Десислава Зафирова продължава да развива своята концепция за галерията като живо пространство за среща между различните изкуства. „Бележникът на един любовник“ под режисурата на Юрий Дачев е истинска парижка романтика. Може ли случайна среща да преобърне представите ни за любовта, свободата и самите нас? В елегантен апартамент мъж старателно записва любовните си завоевания в черен бележник. Непозната жена неочаквано прекрачва прага му с малък куфар и намерението да остане. Така започва историята – интелигентна, иронична и психологически проникновена пиеса за сблъсъка между два противоположни свята, в които любовта се оказва най-непредвидимата сила. В центъра на историята стоят двама души, които сякаш нямат нищо общо, но постепенно откриват, че зад привидната самоувереност, иронията и противоречията се крият едни и същи човешки страхове – от самотата, от близостта и от възможността да бъдат истински обичани. Емануела Шкодрева и Свежен Младенов превръщат словесния им двубой в емоционално преживяване, изпълнено с напрежение, нежност, хумор и неочаквани обрати.

Жан-Клод Кариер е сред забележителните фигури на европейското кино и театър, дългогодишен творчески съмишленик на Луис Бунюел и носител на почетен „Оскар“. Неговата драматургия съчетава философска дълбочина, изтънчен хумор и неподражаем усет към парадоксите на човешките отношения. Пиесата постига значителен успех на парижката сцена, а постановката с Фани Ардан и Бернар Жиродо е отличена с четири награди „Молиер“.

400 души в Инстаграм също бяха сред публиката. Излъчвахме директно, коментира Десислава Зафирова.