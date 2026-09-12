Нов любовен дует в хит на Народния театър
Христо Терзиев отскоро партнира на Емануела Шкодрева във „Виновният“
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Христо Терзиев отскоро партнира на Емануела Шкодрева във „Виновният“
Красавецът от „Войната на буквите“ играе таен съветник в „Цветът на дълбоките води“
Актрисата побърква мачовци в „Приятна жена в лоша компания“
Звездният дует връща блясъка на сцената в някогашната зала 2 на НДК
Къци Лафазанов, Васил Драганов и Павел Иванов ухажват актрисата във вихрена комедия
Емануела Шкодрева и нейната мъжка компания се бунтуват в новата пиеса на Оля Стоянова
В „Страх за опитомяване“ на Оля Стоянова играят Емануела Шкодрева, Стефан Къшев, Деян Ангелов и Ненчо Костов
Трябва ни чудото на справедливостта и истината, казва звездата от Народния театър на връх Великден
Мария Стефанова, Емануела Шкодрева и Михаил Билалов започнаха репетиции на „Моята скъпа лейди“
Георги Мамалев готви бенефис с Молиер Ревизорите на Мариус Куркински, Георги Кадурин и Емануела Шкодрева играят първи на 11 септември С водосвет в с...
Бойко Илиев се разминава за малко със световния драматург в Ню Йорк Георги Кадурин и Емануела Шкодрева са съпрузи в "Манхатън, 2-ро авеню" на Нийл Са...
Ако страстта на сцената не пали публиката, спектакълът е излишен, казва Емануела Шкодрева