Всичко за Емануела Шкодрева

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Жив US класик в Народния

Жив US класик в Народния

Бойко Илиев се разминава за малко със световния драматург в Ню Йорк Георги Кадурин и Емануела Шкодрева са съпрузи в "Манхатън, 2-ро авеню" на Нийл Са...

12 април | 19:05
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