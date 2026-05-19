Нов любовен дует в хит на Народния театър

Във „Виновният“, хитовия спектакъл на известния драматург и режисьор Юрий Дачев по едноименната пиеса на Димитър Димов в Народния театър, има нов любовен дует – на Емануела Шкодрева вече партнира Христо Терзиев. Те са водещата двойка в историята за ревност и обич, приятелство и предателство, страст и лицемерие...

Три семейства са забъркани в стари любовни и политически интриги. В центъра е Глафира, харизматична и елегантна художничка, в която са влюбени всички и най-вече младият й съпруг, обещаващ поет и чувствителен интелектуалец. Емануела Шкодрева отново е перфектната фатално-чувствена героиня на Димитър Димов – така, както беше повече от 10 сезона като Фани Хорн в „Осъдени души“.

На камерната сцена в Народния театър са още убедителните в своите персонажи Стоян Пепеланов - хирург, крил нелегални в дома си преди 9 септември, Илиана Коджабашева като младата му съпруга, Христо Чешмеджиев и Виктория Колева в ролите на партийни функционери, типични представители на комунистическата върхушка. Горчивата комедия на нравите налага вечния дебат: Кой е виновният? Ние или времето? Мъжете и жените от някогашния хайлайф на стара София често повтарят: „Времето беше такова“. Произнасят го като обяснение, оправдание, оневиняване… Този опит да прехвърлим на времето отговорността за собствените си компромиси всъщност е нелоша с удобствата си роля, която играем пред самите себе си. Само че никое време не е достатъчно виновно, за да ни направи напълно невинни. Димитър Димов пише „Виновният“ в епоха, прегърбена от вини. Към многото ѝ чудовищни изкривявания принадлежи и едно, което сякаш забравихме най-лесно: лицемерната безпрекословност, с която отричаме или пренебрегваме непредвидимата сила на чувствата. Героите в тази история се блъскат в страхове, ограничения, илюзии и клишета от края на петдесетте години. Странна, много самотна в българската драматургия пиеса е „Виновният“, коментира Юрий Дачев. С необяснимостта на привличането между героите, с неизбежните катастрофи, с непроизнесените откровения. Продължаващото ни неразбирателство относно подялбата на вина: нашата собствена и другата – на времето, прави този текст жив и съвременен. Следващите представления са на 22 май и 16 юни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com