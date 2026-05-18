Яростната надпревара за домакинството на "Евровизия" или войната за милионите

Четири от най-големите български града започнаха яростна надпревара кой да приеме песенния конкурс „Евровизия“ през май 2027 г. [4915206_sofiia_burgas_plovdiv_i_varna_iskat_finala_na]. Историческият триумф на певицата DARA, която спечели 70-ото издание на конкурса във Виена с парчето „Bangaranga“, автоматично превърна България в страна домакин. Часове след финала кметовете на София, Бургас, Варна и Пловдив буквално се „сбиха“ в социалните мрежи и медиите, вадейки тежка артилерия от аргументи защо точно техният град заслужава да приеме грандиозното музикално шоу.

Драконовските критерии на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU)

Спечелването на конкурса е огромен престиж, но организацията изисква покриването на изключително тежки изисквания. Според правилата на EBU, градът домакин трябва да разполага със закрита арена с капацитет от минимум 10 000 зрители и покривна конструкция, която може да издържи над 100 тона озвучителна, осветителна и LED техника. Допълнително условие е залата да бъде напълно свободна за период от поне 8 седмици преди и след събитието, а градът да има международно летище и капацитет да настани хиляди чуждестранни гости.

София срещу Бургас: Битката на големите арени

Столицата София влиза в надпреварата като естествен фаворит на логиката [4915206_sofiia_burgas_plovdiv_i_varna_iskat_finala_na]. Кметът Васил Терзиев обяви готовност веднага и подчерта, че София е единственият град у нас, който безпроблемно може да приеме над 30 чуждестранни делегации, пресцентър за 1000 журналисти и огромна „Зелена стая“. Основният коз на града е „Арена София“ със нейния капацитет до 18 000 места и развитата летищна инфраструктура. На другия полюс е Бургас, където кметът Димитър Николов хвърли ръкавицата с думите: „Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас!“. Морският град вади като аргумент чисто новата „Арена Бургас“ (до 15 000 места) и наличието на над 450 хотела на 20 минути от залата, които през май са свободни и готови да посрещнат туристическия наплив.

Варна и Пловдив: Сантимент и култура срещу техническите ограничения

Варна залага на емоционалния избор, тъй като е роден град на победителката DARA. Кметът Благомир Коцев настоява, че конкурсът трябва да остане край морето. Огромният проблем на морската столица обаче е Дворецът на културата и спорта, чийто капацитет от около 6000 места е далеч под минимума на EBU. Подобна е ситуацията и с Пловдив. Кметът Костадин Димитров акцентира върху огромния опит на града като бивша Европейска столица на културата и уникалната му атмосфера. Въпреки това, местната многофункционална зала „Колодрум“ също предлага между 6000 и 7000 места, което прави кандидатурата трудно осъществима без компромиси от страна на проверяващите инспектори.

Финансовият залог за милиони евро

Държавата вече се задейства на най-високо ниво, за да започне детайлен финансов и логистичен анализ на кандидатурите. Икономическите експерти изчисляват, че при прогнозна инвестиция от около 50 милиона евро за организацията на трите големи концерта (два полуфинала и голям финал), в българската икономика ще се върнат пряко и косвено между 150 и 200 милиона евро. Тези приходи ще дойдат под формата на туризъм, нощувки, ресторантьорство и мащабна международна реклама, която ще позиционира страната на световната културна карта. Финалното решение кой град ще спечели „вътрешната война“ ще бъде взето съвместно от БНТ и инспекторите на EBU след подробни инспекции на място.

