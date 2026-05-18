Радев проговори за Евровизия! Извънреден ход

Специална среща с ресорните министри, посветена на българското домакинство на Евровизия, организира тази седмица премиерът Румен Радев. Това съобщи самият той, заминавайки на посещение в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц, с когото ще разговаря по-късно днес. На летището в София премиерът коментира успеха на DARA и на БНТ на "Евровизия", като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песенния конкурс догодина.

"За "Евровизия" - огромен успех за България, още веднъж поздравления на DARA за професионализма, за всеотдайността, за таланта, на БНТ, на целия екип. Още тази седмица ще ги поканя всички в Министерски съвет с ресорни министри, така че да уточним от сега какви средства ще са необходими за подготовка за догодина и как да организираме тази подготовка, така че България да се представи достойно, защото за нас това е един огромен шанс в много направления", отбеляза Радев.

Той коментира заявените бюджетни намерения по-рано днес от вицепремиера Гълъб Донев.

"Старата власт ни завеща много неразплатени сметки, но също така и разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. Това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От "Прогресивна България" оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. Затова премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. Във времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дадат пример. "

Премиерът обобщи и темите, по които ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц.

"Предстои среща в Германия с канцлера Мерц днес по негова покана. Аз съм убеден, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между България и Германия. Тази визита съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата през кредитния рейтинг на България, което е първо признание за новото правителство. Тази прогноза отразява и възвръщането към политическа стабилност в България след години на безпътица. Тя е, разбира се, и положителна оценка за заявените намерения за консервативен, отговорен бюджет, който да гарантира икономическото развитие на България в условия на глобална нестабилност."

​След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор „на четири очи“. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Очаква се във фокуса на разговорите да бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност.

