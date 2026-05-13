Радев направи големи рокади по високите етажи

Министерският съвет прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности.

Благоевград

За областен управител на област Благоевград е назначен Васил Трендафилов. Завършил е АМВР-София. Работи дълги години в системата на МВР, като заема различни ръководни постове. В периода 2021–2025 г. е началник на РУ – Сандански към ОДМВР – Благоевград.

Бургас

Дико Диков е назначен за областен управител на област Бургас. По образование е юрист. В периода 1988 г. – 2013 г. професионалното му развитие е в системата на МВР. В последните години работи в частния сектор.

Варна

За областен управител на област Варна е назначен Марио Смърков. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Стефан Янев и на Гълъб Донев. По образование е юрист. На парламентарните избори през 2026 г. е избран за народен представител от 3-ти МИР – Варна.

Велико Търново

Марин Богомилов е назначен за областен управител на област Велико Търново. По образование е икономист. Бил е общински съветник в Община Горна Оряховица.

Видин

За областен управител на област Видин е назначен Огнян Михайлов. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Огнян Герджиков, Стефан Янев и Гълъб Донев. Работил е дълги години в системата на МВР, заемайки различни длъжности, включително директор на РДВР, ОДП и ОДМВР - Видин. Работил е също в системата на енергетиката и на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” в гр. София.

Враца

За областен управител на Враца е назначен Росен Михайлов. Финансист, анализатор с над 20-години опит. Професионалният му път преминава през водещи финансови институции в банковия скетор. Придобива административен опит на различни позиции в община Враца.

Габрово

Кристина Сидорова е назначена за областен управител на област Габрово. Заемала е същата длъжност в периода юли 2022 г. – юли 2023 г. От юни 2021 г. до януари 2022 г. е била заместник-областен управител на област Габрово, а преди това – общински съветник от 2014 г. до 2017 г. Избрана е за народен представител в 44-ото Народно събрание.

Добрич

За областен управител на област Добрич е назначен Руслан Томов. По образование е юрист. От 1987 г. до 2024 г. работи в системата на МВР, като е заемал различни длъжности, включително началник РУ МВР Генерал Тошево от 1992 г. до 2003 г. , а от 2003 г. до 2024 г. - началник ГПУ Генерал Тошево.

Кърджали

Бисер Николов е назначен за областен управител на област Кърджали. Заемал е както същата длъжност, така и длъжността заместник областен управител на област Кърджали. Работил е и като управител на банка. Притежава икономическо и юридическо образование.

Кюстендил

За областен управител на област Кюстендил е назначен Атанас Гергинов. Финансист е по образование. Притежава дългогодишен опит в банковата сфера, където над 15 години е директор на клон на водеща финансова институция в Област Кюстендил.

Ловеч

Пламен Христов е назначен за областен управител на област Ловеч. Притежава над 30 години професионален опит в сферата на медиите и обществените комуникации. Професионалният му път включва значителен опит в журналистиката. Работил е в редица регионални и национални медии, печатни издания, телевизии и радиа. Последните 14 години е кореспондент на БНР в Ловеч.

Монтана

Иван Каменов е назначен за областен управител на област Монтана. Финансист е по образование. Притежава богат практически опит както в държавната администрация, така и в частния сектор. Работил е в Националния осигурителен институт като финансов ревизор и в Националната агенция за приходите като данъчен инспектор.

Ямбол

За областен управител на област Ямбол е назначен Георги Чалъков. Заемал е същата длъжност през 2017 г, 2021 г. и 2022 г. Бил е също заместник-кмет на община Тунджа, както и два мандата общински съветник в същата община. Икономист е по образование.

Пазарджик

За областен управител на област Пазарджик е назначен Борислав Богословов. Инженер е по образование. В период от близо 20 години развива своя професионален и управленски опит в сферата на строителството.

Перник

Грета Колева е назначена за областен управител на област Перник. По образование е педагог. Дълги години е учител по български език и литература в XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник. Активно участва в културния и обществен живот на региона.

Плевен

За областен управител на област Плевен е назначен Иван Петков. Заемал е същата длъжност, както и длъжността заместник-областен управител на област Плевен. Професионалният си опит придобива в системата на Министерство на правосъдието.

Пловдив

Георги Янев е назначен за областен управител на област Пловдив. Експерт е в сферата на държавното управление и националната сигурност с над 30 години опит. Пофесионалната му кариера преминава през системите на Министерството на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“. Бил е главен секретар на Областна администрация – Пловдив, в периода 2021 г. – 2024 г.

Силистра

За областен управител на област Силистра е назначен Николай Неделчев. Заема длъжността за втори път. Притежава над 20-годишен опит в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и опит в държавната администрация. От 1991 г. до 1999 г. е бил заместник-кмет, а от 2003 г. до 2015 г. – кмет на община Ситово. От 2024 г. до момента е секретар в Община Силистра.

Сливен

Михаил Кашеров е назначен за областен управител на област Сливен. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на германска компания.

София

За областен управител на област София е назначена Йовелина Тихова. Притежава богат административен и управленски опит. Кариерата ѝ преминава през Държавната комисия по сигурността на информацията, както и през ръководни позиции в общински дружества и в частния сектор.

Софийска област

София Торолова е назначена за областен управител на Софийска област. Притежава богат управленски опит като административен директор на голяма частна компания. Била е заместник областен управител и областен управител на Софийска област.

Стара Загора

Калоян Дамянов е назначен за областен управител на област Стара Загора. Преподавател е по специална педагогика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Той е национален координатор за България към Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование и директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град към Министерството на образованието и науката.

Търговище

Илко Илиев е назначен за областен управител на област Търговище. По образование е инженер. Предприемач, бил е управител на една от най-големите фирми за производство на мека мебел в България.

Хасково

За областен управител на област Хасково е назначен Тодор Иванов. Юрист е по образование. Развива професионалната си кариера в Адвокатска колегия – Хасково. Близо 5 години е бил е юрисконсулт в Общинска администрация – Димитровград.

Шумен

Георги Жеков е назначен за областен управител на област Шумен. Притежава близо 40-годишен професионален опит в сферата на сигурността. Първите 16 години от кариерата му преминават на различни командни и академични длъжности във Въоръжените сили на Република България. През периода 2003г.- 2025г. заема последователно ръководни и висши ръководни длъжности в Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, включително главен директор. Работил е и в Община Шумен.

Разград

Айлин Башева е назначена за областен управител на област Разград. Притежава юридическо и финансово образование. Притежава над 20 години професионален опит в държавната администрация – в областта на събирането и управлението на публични вземания. Работила е в Национална агенция за приходите – ТД Варна, офис Разград.

Русе

Любомир Владимиров е назначен за областен управител на област Русе. Бил е общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет в Русе. В периода от 2021 г. до 2026 г. е бил директор на Дирекция „Екология и транспорт“ в Община Русе. В периода 2009 г. - 2017 г. е избиран за народен представител последователно в XLI , XLII, XLIII Народно събрание. Преподавател е в Русенския университет и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Смолян

За областен управител на област Смолян е назначен Георги Пепеланов. По образование е финансист. Бил е заместник-кмет на Община Чепеларе, както и общински съветник в община Смолян.

