Промените срещу високите цени и спекулата минаха на първо четене

Със 148 гласа "за", "против"22 и 22 "въздържал се" народните представители приеха на първо четене в пленарна зала Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.

Законопроектът получи подкрепата на "Прогресивна България" и ДПС.

Мерките на управляващите са насочени срещу високите цени и спекулата. Одобрени бяха промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Измененията предвиждат:

-въвеждане на понятието "съвместно господстващо положение" - ситуация, при която няколко големи компании могат заедно да влияят върху цените и пазара, дори без официално да са монопол;

-увеличаване на броя на нелоялните търговски практики;

-създаване на централен регистър за проследимост на доставките.

Прието бе също:

-да се увеличи размерът на глобите, налагани от Комисия за защита на потребителите;

-действието на Закона за въвеждане на еврото в Република България да бъде удължено с една година.

Законопроектът предвижда още Комисия за защита на конкуренцията да извършва ежегодни анализи на пазари с висока обществена значимост, както и разширяване на контрола върху големите търговски вериги и доставчиците.

Предложенията бяха приети вчера на първо четене в бюджетната комисия след четиричасови дебати.

Явор Гечев от "Прогресивна България" заяви, че целта е регулация на пазара без фиксирани цени, като основният акцент е разширяването на нелоялните търговски практики. Той уточни, че ще се създаде централен регистър, който ще се въвежда поетапно, и че се въвеждат нови понятия като "съвместно господстващо положение“ и "прекомерно високи цени".

Опозицията подкрепи част от мерките, но предупреди за риск от превантивно повишаване на цените. Богдан Богданов от "Продължаваме Промяната" и Владислав Панев от "Демократична България" изразиха притеснения, че засиленият контрол може да доведе до обратен ефект върху цените.

Константин Проданов подчерта, че промените са свързани с други законови изменения и че регулациите ще започнат да действат веднага след приемането им.

Атидже Вели от ДПС подкрепи засиления държавен контрол, но изрази опасения за натоварване на малките производители. В отговор Гечев уточни, че те няма да бъдат пряко засегнати от регистъра.

Димо Дренчев предупреди за възможен обратен ефект и изрази критики към разширяването на административния апарат. Милен Трифонов (ПБ) защити мерките като необходими, а Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) заяви подкрепа, но настоя за по-бързо прилагане на реформите.

