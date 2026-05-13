Парламентът отказа да създаде комисия Петрохан

Депутатите не приеха създаването на временна комисия, която да разследва дейността на групата, функционирала в района на бившата хижа „Петрохан". Предложението на ДПС включваше да бъде разследвана също и дейността и финансирането на „Национална агенция за контрол на защитените територии”, свързана с лица и организации. 61 депутати гласуваха „за", 5 се въздържаха, а 123 депутати са „против".

От ПБ гласуваха против с мотив, че подобни комисии ядат парламентарно време и превръщат дебата в политически нападки.

„Ние няма да подкрепим създаването на такава и подобна временна комисия, използвана за политически пиар“, заяви Петър Витанов от „Прогресивна България".

„Г-н Божанов нарече смъртта на 6 човека бутафория и глупост. Издаването на оръжия за определено лице се е налагало да си смени постоянният адрес от София в Монтана и така да става по-лесно. Отговорите на тези въпроси можем да намерим със създаването на такава комисия", каза Калин Стоянов.

От ДПС подкрепиха комисията с мотивът, че само истината ще успокои обществото.

„Къде в проекта на решение или мотивите прочетохте нещо за ПП или ДБ? Вие се разпознахте, защото през цялото време говорите, че това е атака към вас?“, попита Станислав Анастасов.

