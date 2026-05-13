Демерджиев контрира Дончев за охраната, Борисов ироничен

След като Томислав Дончев съобщи за свалената от НСО охрана и коментира, че " това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, в никакъв случай институционално", вътрешният министър Иван Демерджиев контрира втория човек в ГЕРБ.

Това не е политически акт, а акт базиран на получена информация от институциите, каза МВР-шефът

"Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число от МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се чувстват застрашени по друга линия да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства, продължила години, приключва от днес", заяви Демерджиев.

Не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на Министерство на вътрешни работи с традиционни проблеми с организираната престъпност, каза преди това Дончев.

Накрая с ироничен коментар по темата излезе Бойко Борисов. Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин, написа Борисов във Фейсбук

