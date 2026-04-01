Борисов шамароса Гюров. Опасна ситуация

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов шамароса служебния премиер Андрей Гюров. Когато европейски адвокат ти е казал, че си нелегитимен, той ще отиде и на европейския съд. Можем да се озовем в ситуация на нелегитимно взети решения, каза Борисов по повод ситуацията, в която се намира служебният премиер Андрей Гюров. Генералният адвокат по делото на Гюров в Съд на ЕС се произнесе преди дни, че решението за освобождаване на Гюров от УС на БСП заради конфликт на интереси е правилно. Това означава, че той не е бил в т.нар. "домова книга" за служебен премиер и в момента няма право да заема поста.

Сега се води ужасна война и по никакъв начин, колкото и бодряшки да казваме, че ще приключи бързо, не ми се вижда да стане така, коментира още лидерът на ГЕРБ. Той допълни, че покрай бензина, нафтата и газа, цените стават неуправляеми.



Лидерът на ГЕРБ обърна внимание, че за съжаление, когато у нас, във време на служебен кабинет, институциите не работят и в парламента има скандали, проблемите за хората са огромни.



Популизмът в България доби такива размери, че единственото, което се говори, е кой колко пари ще даде, а не казва откъде ще дойдат, каза още той.



За съжаление, виждате имената на партиите - Величие, Прогрес, Промяна, бомбастични имена, а всъщност ние трябва да надграждаме направеното и доброто да продължава, смята лидерът на ГЕРБ.









