Свалиха охраната от НСО на Борисов

Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи Томислав Дончев пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Преди малко сме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на господин Борисов е свалена. С решение на въпросната комисия. Това през всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, в никакъв случай институционално", каза Дончев.

По думите му не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на Министерство на вътрешни работи с традиционни проблеми с организираната престъпност.

"Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос. Аз не бих подценявал и сигурността на бишите министър-председатели. Защото в България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бишите министър-председатели. Както последните десетилетия, така и исторически. От тук нататък въпросът със сигурността на Борисов, както и на всеки български граждан и подчертавам, е ангажемент на държавата, на правителството и на министър-председатели", каза още Дончев.

На въпрос дали има заплахи срещу него, Тома Биков отговори, че има данни от преди седмица-две за заплаха на сигурността, а сега няма.

"Цялата отговорност за сигурността на Борисов е на Радев", завърши Биков.

По-рано лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че неговата охрана от НСО също е снета.

