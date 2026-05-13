Радев с нов ход за цените, постави 3 задачи на министрите (ВИДЕО)

Тепърва започваме същинската работа относно цените. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на първото заседание на правителството.

"Парламентарната група на ПБ вече внесе важни законопроекти за овладяването на цените, но това е само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени, но и да се повиши прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция", каза още министър-председателят.



"Ще продължим работата и утре, като в 14.00 часа в разширен състав със съответните ресорни министри, регулаторните органи. Ще поканим на срещата и представители на синдикални и браншови организации в сектор "Земеделие" и "Храни", сподели още премиерът.



"Навлизаме в летния период. Ще поискам за следващата седмица доклад за готовността за противодействие на горските пожари от Министерството на вътрешните работа, на отбраната и на земеделието и храните", разкри Радев.



"От Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от Министерството на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки", добави премиерът.

Тази сутрин е стартирала операция по за противодействие на производство и разпространение на наркотици, престъпността и войната по пътищата.



"Министърът на вътрешните работи да даде повече информация за стартиралата специализирана операция срещу производството на наркотици и престъпността по пътищата", поръча още премиерът Радев.

Министерският съвет предстои да разгледа проект на решение за освобождаване и назначаване на областни управители, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В дневния ред е включен и проект на решение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Министрите ще обсъдят и промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет през 2009 г.

Кабинетът предстои да определи представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com