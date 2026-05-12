Министър удари по масата! Извънредно решение за парите

Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев разпореди временно преустановяване на всички плащания от държавните дружества в ресора на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, както и временно спиране на сключването на нови договори и обявяването на обществени поръчки, се посочва в съобщение в сайта на Министерството.

Няма да бъдат спирани разходите за изплащане на работни заплати и неотложна издръжка на сградния фонд. Съобщението в официалния канал на ведомството беше предшествано с няколко часа от идентичен пост във Facebook.

