Министър удари по масата! Извънредно решение за парите
Разпореждането засяга държавните дружество в Министерство на икономиката
Следете всички новини, анализи и коментари за Министър На Икономиката. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Разпореждането засяга държавните дружество в Министерство на икономиката
През лятото финансовият министър Асен Василев съобщи, че заплатите в бордовете на държавните дружества са достигали до 14 000 лева
Министърът на икономиката разясни подготвяната наредба
Ще направим всичко възможно българите да плащат нормални надценки, каза Никола Стоянов
Оcнoвeн пpoблeм ocтaвa нeдocтигът нa ĸaдpи
Министърът на икономиката Никола Стоянов на форум в Саудитска Арабия
Соцлидерката се възмущава, че Никола Стоянов не идва на парламентарен контрол
Ние предлагаме, парламентът решава, каза икономическият министър Никола Стоянов
България отчита двоен ръст на износа за Саудитска Арабия през 2021 г.
Ще успеем да задържим цената на микса на газа в рамките, които бизнесът ни постави
Според него инфлацията няма да се повиши повече
Няма да поставяме едни фирми в неконкурентна ситуация спрямо други, каза Никола Стоянов
Преговаря се и с "Газпром", но никой не знае какво ще стане, каза министърът на икономиката Никола Стоянов
Става въпрос за превоз на работници
По думите й моделът на октопода е обградил цялата държава
Никола Стоянов не е подал сигнала за Кинтекс в ДАНС
Министърът на икономиката Божидар Лукарски заяви, че очаква цените на горивата да паднат. Това заяви той по време на брифинг след подписването на спор...
Министърът на икономиката Божидар Лукарски заминава на посещение в Узбекистан, където ще участва в Четвъртата сесия на Междуправителствената българо-у...
Какво се случва във ВМЗ след взривовете в Иганово? Какви са шансовете на български фирми да се включат в плана "Юнкер"? Какви проблеми споделят инвест...
София. Все още има неизяснени въпроси между Министерството на икономиката и това на eнергетиката по отношение на сградата на бул. "Александър Батенбер...