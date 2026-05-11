Пулев удари спирачка на разходите в държавните дружества

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви сериозно затягане на контрола върху дъщерните дружества към министерството, като временно спира всички плащания, сключването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключение ще се допуска само за заплати и разходи, свързани с издръжката на сградите.

Пулев съобщи във Фейсбук, че това е първият документ, който е подписал веднага след встъпването си в длъжност. По думите му мярката е временна и е свързана с предстоящи ревизии и одити в предприятията от структурата на министерството.

Новият екип на икономическото ведомство започва проверка на реалното финансово и управленско състояние на дружествата, като целта е да бъде изяснено как са разходвани публичните средства и дали е имало злоупотреби. Според Пулев именно тези ревизии са част от поетите ангажименти към обществото след смяната на властта.

„Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите“, заяви министърът. Той допълни, че спирането на „течовете и кражбите“, за които по думите му има „изобилие от публични данни“, е сред основните задачи на новото ръководство.

Пулев подчерта, че ще държи на публичността на резултатите от ревизиите и одитите, които предстоят в държавните предприятия. Според него именно прозрачността е ключова за връщането на доверието към институциите.

Още при първото си влизане в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията в петък Пулев даде заявка за подобни действия. Тогава той обяви, че започва ревизия на публичните предприятия, структури и агенции към ведомството.

„Не от гледна точка на някаква самоцел реваншизъм. Ние трябва да сме сигурни, че няма кражби, че няма течове, че ако е имало такива, ще има хора, които ще останат наказани и ще върнем чувството за справедливост на хората и на бизнеса в институциите и в системата“, заяви Пулев.

Засега не се посочва колко дълго ще останат в сила ограниченията върху плащанията и обществените поръчки, но от думите на министъра става ясно, че те ще действат поне до приключването на първоначалните проверки и анализи в дружествата към министерството.

