Бизнесът подскочи! Идва ли краят на сливането на празници

По изчисления на АИКБ всеки допълнителен почивен ден струва на бизнеса между 90 и 120 милиона евро

06 май 26 | 11:11
Агенция Стандарт

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обяви категорично против практиката за „сливане“ на празници и компенсирането им с допълнителни почивни дни, когато съвпадат с уикенда. Според организацията това води до реални икономически загуби и трябва да бъде прекратено.

През 2026 година към 12-те официални празника се добавят още три почивни дни – 25 май, 7 септември и 28 декември, тъй като съответните празници се падат в неделя. По изчисления на АИКБ всеки такъв допълнителен почивен ден струва на бизнеса между 90 и 120 милиона евро.

Изпълнителният директор Добрин Иванов подчерта, че държавата трябва да се откаже от въведения през 2017 година модел на компенсация.

От организацията коментираха и идеята 20 април (денят на Априлското въстание) да стане официален празник.

Сравнителните данни за 2026 година показват, че работните дни са с около пет по-малко спрямо предходни години. В същото време производителността на труда у нас остава ниска – българският работник създава четири пъти по-малка стойност от германския за същото време.

Индустрията формира 27-28% от БВП, докато туризмът, който печели от почивните дни, заема едва 8%.

Въпреки че в предишното Народно събрание беше внесен законопроект за отпадане на „почивните понеделници“, предложението беше отхвърлено още при обсъждането в Тристранния съвет.

Агенция Стандарт

2 Коментара
Мери
преди 1 час

АИКБ трябва да бъдат забранени и обявени за античовешка, престъпна организация. Време е да се премине на 4 дневна работна седмица. :)))

Против
преди 51 минути

ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМАХНАТ КАТО ПОЧИВНИ ДНИ коледа И възкресение ! НИЕ СМЕ СВЕТСКА ДЪРЖАВА И НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАМЕ ОТ ПОПСКИТЕ ШИЗОФРЕНИИ !

