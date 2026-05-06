Бизнесът подскочи! Идва ли краят на сливането на празници

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обяви категорично против практиката за „сливане“ на празници и компенсирането им с допълнителни почивни дни, когато съвпадат с уикенда. Според организацията това води до реални икономически загуби и трябва да бъде прекратено.

През 2026 година към 12-те официални празника се добавят още три почивни дни – 25 май, 7 септември и 28 декември, тъй като съответните празници се падат в неделя. По изчисления на АИКБ всеки такъв допълнителен почивен ден струва на бизнеса между 90 и 120 милиона евро.

Изпълнителният директор Добрин Иванов подчерта, че държавата трябва да се откаже от въведения през 2017 година модел на компенсация.

От организацията коментираха и идеята 20 април (денят на Априлското въстание) да стане официален празник.

Сравнителните данни за 2026 година показват, че работните дни са с около пет по-малко спрямо предходни години. В същото време производителността на труда у нас остава ниска – българският работник създава четири пъти по-малка стойност от германския за същото време.

Индустрията формира 27-28% от БВП, докато туризмът, който печели от почивните дни, заема едва 8%.

Въпреки че в предишното Народно събрание беше внесен законопроект за отпадане на „почивните понеделници“, предложението беше отхвърлено още при обсъждането в Тристранния съвет.

