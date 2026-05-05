Министър отсече: Готови сме за най-критичния сценарий

България е подготвена за евентуални енергийни сътресения, въпреки напрежението в Близкия изток, това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в студиото „Още от деня“. По думите му, страната разполага с достатъчни резерви от горива.

„Осигурени сме, защото не се поддадохме на изкушението да използваме резерви за контролиране на ценовите нива. Ако се случи най-критичният сценарий, имаме горива за достатъчно дълъг период от време“, подчерта Трайков.

Министърът заяви, че предприетите мерки са получили висока оценка на европейско ниво.

„Подходът, който прие нашето правителство, беше признат за “златен стандарт“ в рамките на Европейския съюз. Той не е изключително щедър, но е прицелен и контролиран.“

Според него по-крайни намеси на пазара биха довели до негативни ефекти. Енергийният министър определи инфлацията като основен риск за икономиката.

„Инфлацията е най-големият риск и най-големият проблем. Всички мерки трябва да бъдат насочени към нейното ограничаване.“

По отношение на бизнеса Трайков подчерта, че България действа бързо.

„Бяхме първата страна в Европейския съюз, която приложи схема за подкрепа на енергоинтензивните предприятия“, каза министърът.

Той добави, че е осигурена и работа на рафинерията в Бургас.

„Успяхме да гарантираме работата на рафинерията за още шест месеца, и то 16 дни предварително, за да има време бизнесът да планира“, уточни той.

Трайков отчете напредък по ключови енергийни обекти и подчерта решението на проблемите в АЕЦ “Козлодуй“ включително технически въпроси с оборудването. По отношение на ПАВЕЦ „Чаира“ министърът подчерта:

„Единият хидроагрегат беше възстановен в началото на април. За другия предстои нова процедура.“

Той съобщи още, че се планират нови подобни места, където могат да се изградят ПАВЕЦ. По темата за договора с „Боташ“ министърът посочи, че вече има яснота.

„Вече не е хаос – има формулирана преговорна рамка, която изпратихме на 16 април.“

Министърът отчете напредък и по темата за енергийната бедност и отбеляза, че са успели да приключат 15-годишна сага, като са създали система, която ще работи почти автоматично. Сред нерешените въпроси остават стабилизирането на „Булгаргаз“ и концесиите в сектора.

