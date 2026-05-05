„Обичаш го, застраховай го”: Младите таланти от НАТФИЗ превръщат застраховането в изкуство в партньорство с ДЗИ

„Обичаш го, застраховай го“ бе темата, по която работиха младите таланти в четвъртото издание на съвместния проект между ДЗИ и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Творческата концепция е вдъхновена от основното послание на ДЗИ - застрахователят с най-дълга непрекъсната история в България, който отбелязва своята 80-годишнина.

Посланието вдъхнови студентите от специалностите „Режисура“ и „Драматургия“, които в рамките на учебната си практика по модул „Реклама“ създадоха девет късометражни рекламни видеа. Чрез човешки истории, фокусирани върху грижата, любовта и отговорността към най-важното - семейството, дома, автомобила, пътуването и спомените - младите автори показаха застраховането като естествен акт на грижа и защита.

Проектът е резултат от изграденото сътрудничество между екипите на ДЗИ и преподавателите на НАТФИЗ, като студентите преминават през целия творчески процес от идея и сценарий до заснемане, монтаж и финална реализация. Важното е за тях, че решаването на тези творчески задачи е свързано с конкретни изисквания и работа с утвърдена марка и изискванията, които трябва да бъдат изпълнени за едно успешно корпоративно видео.

„За ДЗИ партньорството с НАТФИЗ е много повече от образователна инициатива, то е среща между бизнеса и младите хора, които умеят да разказват истории по най-човешкия и искрен начин. В годината, в която отбелязваме 80-годишнината на ДЗИ, залагаме на посланието „Обичаш го, застраховай го“, защото чрез теми като грижа, отговорност и любов към важните неща в живота искаме по естествен начин да насочим вниманието към застраховането. Младите таланти от НАТФИЗ показаха зрялост, усет и емоционална дълбочина, които превръщат застраховането в истински човешка история чрез темите за отговорността и любовта“, коментира Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

От своя страна от НАТФИЗ подчертават, че подобни колаборации са ключови за професионалната подготовка на бъдещите творци.

„За НАТФИЗ партньорството с ДЗИ вече четвърта поредна година се превръща в традиционно събитие, от което младите таланти и бизнесът черпят вдъхновение и откриват нови перспективи. С работата си по проекта студентите трупат ценен практически опит – учат се да мислят по конкретна задача с ясни цели, да поемат отговорност към реален клиент, да виждат идеите си реализирани и оценени от аудиторията. За нас като институция е важно да създаваме такива възможности и се радваме, че това сътрудничество продължава да отваря нови хоризонти и да помага на студентите в професионалното им развитие“, коментира Ива Йорданова – функционален помощник-ректор по стратегическо развитие и партньорства в Академията.

Къде да гледате видеата?

Поредицата ще бъде излъчвана в дигиталните канали на ДЗИ от 4 май до 4 юни 2026 г. като част от мащабната комуникационна кампания по случай кръглата годишнина на компанията.

Всички реклами на студентите от НАТФИЗ можете да видите тук .

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com